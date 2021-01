La nouvelle affiche «  Batwoman  » partage le nouveau look de Javicia Leslie

Une nouvelle affiche de l’anticipé a été partagée Deuxième Saison de «Batwoman», qui montre un changement radical dans les cheveux du caractère de Ryan Wilder, interprétée par Javicia leslie.

Quelques semaines après la première du Deuxième Saison de ‘Batwoman’, CW continue de montrer quelques aperçus de ce qui nous attend dans les nouveaux épisodes, où Javicia leslie prendra le rôle principal qu’il a laissé Ruby Rose, qui a joué Kate Kane lors de la première saison de l’émission.

Après le départ surprise de Rose de la série, les showrunners ont décidé de se concentrer sur Deuxième Saison dans un personnage complètement différent, qui reprendrait le chemin qui avait commencé Kane, dans le cas de Ryan Wilder, qui sera joué par Javicia leslie.

Le caractère de Leslie a été décrite comme une justicière plus proche de la pègre de la rue et après l’annonce de son inclusion dans le casting, plusieurs regards ont été partagés qui la montrent tout au long des nouveaux épisodes, y compris le même costume qu’elle a utilisé Rose et un autre où il peut être vu avec ses cheveux bouclés lâches.

Maintenant, la nouvelle affiche la montre avec des cheveux plus droits accompagnés du message: «Un nouveau départ pour Gotham. La seconde saison ouvre le dimanche 17 janvier. Pour diffusion le lendemain à Le CW».

Récemment, le synopsis du premier épisode de la nouvelle saison, où l’apparition d’un « faux » Bruce Wayne du ‘Arrowverse’ à qui Wilder devra faire face.