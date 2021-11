BTS considère qu’il y a des barrières pour les asiatiques dans la musique

PrettyLittleThing Petite - Mini-robe satinée fendue rose à imprimé style asiatique, Rose - 32

Petite - Mini-robe satinée fendue rose à imprimé style asiatique Crush sur la robe satinée! On adore son imprimé asiatique si délicat et le détail fendu très sensuel. Il ne reste plus qu'à ajouter les talons et quelques bijoux pour finaliser le tout. Quelle beauté! Longueur environ 81.5 cm (Basé sur une taille échantillon EU 32) Le mannequin porte une taille UK 4/ EU 32/ AUS 4/ US 0 Taille du mannequin - 160 cm