Disney + révélé quand Moon Knight se déroule dans la chronologie du MCU

Disney+ sait comment et quand se produisent les événements qui se déroulent dans la nouvelle série Marvel : Moon Knight. C’est un show différent de tout ce qu’on a vu de la marque, mais ça fait partie du MCU.

©IMDBChevalier de la lune

Disney+ La série tant attendue a déjà été créée Univers cinématographique Marvel, Chevalier de la lune, où le vendeur discret Steven Grant souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité qui l’amène à partager son corps avec l’agent de la CIA Marc Spector. La réalité est que le personnage peut devenir le puissant anti-héros Moon Knight, un fait que nous avons vu au début de la série mais toujours sans explication.

De nombreux adeptes de Univers cinématographique Marvel Ils se demandent à quel moment de la chronologie de la Phase 4 du MCU se situe cette série, même si elle ne fait pas partie du présent qui relève le statut actuel de la marque dans ses contenus. La réponse est venue Disney+ qui a laissé les fans de ce personnage interprété par Oscar Isaac sereins.

Quand Moon Knight se produit-il?

Il semble que Chevalier de la lune a lieu quelque temps après la série de oeil de faucon, où nous avons vu l’ancien vengeur faire équipe avec la jeune Kate Bishop alors qu’ils faisaient face à différentes menaces jusqu’à ce qu’ils rencontrent le Kingpin lui-même. Le programme a servi à introduire un personnage qui sera important dans le futur du MCU : Echo, un méchant ? qui aura son propre spectacle. Tous ces événements se sont produits à Noël 2024 après Avengers : Fin de partie.

Selon les informations Chevalier de la lune Il se déroule au printemps américain 2025, plusieurs années après le snap de Thanos et le conflit qui a suivi la disparition de la moitié de la vie de l’univers et comment les héros du MCU ont réussi à vaincre Mad Titan pour rétablir l’ordre et revenir à tous les disparus à leur place à travers le « spot ». Marc Spector est devenu un anti-héros pendant cette période.

Pendant ce temps, Ethan Hawke, qui joue le méchant de la série Arthur Harrow, a révélé qu’il n’avait jamais eu autant de liberté créative que dans Chevalier de la lune. « Dans l’ADN de la relation entre Kevin Feige et Robert Downey Jr. quelque chose de fantastique s’est passé pour la relation entre producteur et acteur »dit l’interprète et poursuivit : « Ils ont foi en notre capacité à contribuer au personnage »et a ajouté entre deux rires qu’il a dit à Oscar : « Avec tant de liberté, si quelque chose ne va pas, c’est de notre faute. »

