La bande-annonce de Fool’s Paradise taquine les débuts en tant que réalisateur de Charlie Day et l’un des derniers rôles de Ray Liotta

La première bande-annonce de Il fait toujours beau à Philadelphie les débuts en tant que réalisateur de la star Charlie Day, Paradis de foutease la comédie satirique de l’acteur et comédien ainsi que l’un des derniers rôles de Affranchis étoile Ray Liotta. Publié avec l’aimable autorisation de Roadside Attractions, Paradis de fou met également en vedette Ken Jeong, Kate Beckinsale et Adrien Brody, aux côtés de Day, qui écrit, réalise et joue. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Paradis de fou dessous.





Paradis de fou suit un publiciste malchanceux qui obtient sa chance lorsqu’il découvre qu’un homme récemment sorti d’un établissement de santé mentale ressemble à un acteur de la méthode qui refuse de quitter sa caravane. Avec l’aide d’un producteur puissant, le publiciste aide l’homme à devenir une immense star, épousant même sa belle femme principale.

Leurs aventures les amènent à croiser des costars ivres, des héros d’action irrévérencieux sans logement, des réalisateurs imprévisibles, des super agents et des magnats fous de pouvoir. La gloire et la fortune ne sont pas tout ce qu’ils sont censés être, et les deux hommes doivent se battre pour revenir aux choses qui comptent le plus.

Avec l’une des dernières performances à l’écran de Ray Liotta, le reste de la distribution de soutien all-star comprend Ken Jeong, Kate Beckinsale, l’oscarisé Adrien Brody, Jason Sudeikis, Edie Falco, Jason Bateman, Common, Jillian Bell, Dean Norris, Jimmi Simpson et John Malkovitch.





Le plus grand regret de Charlie Day est que Ray Liotta n’ait pas pu voir la sortie de Fool’s Paradise

Attractions en bord de route

Paradis de fou sera l’un des derniers rôles du regretté grand Affranchis et Champ de rêves star Ray Liotta, décédé en mai de l’année dernière. Alors que Liotta a pu voir le film fini, le réalisateur et star Charlie Day est triste que l’acteur n’ait jamais vu la réaction du public à son égard. « Mon plus grand regret est que Ray ne puisse pas voir le public le voir. Il a vu le film », a déclaré Day dans l’émission Today’s Willie Geist on Sunday Sitdown. « Ray m’envoyait un texto tous les trois mois du genre » Hé, mec, qu’est-ce qui se passe avec ce film que nous avons fait? Quand est-ce qu’il sort ? Et je disais : ‘Ray, je suis vraiment désolé. Je suis coincé à faire It’s Always Sunny à Philadelphie. Je dois livrer cette saison et dès que j’aurai terminé, je vais retourner dans la salle de montage, donc tout est en attente.

Le rôle joué par Liotta a été initialement écrit pour Day’s Il fait toujours beau à Philadelphie co-star Danny DeVito, qui a dû abandonner en raison de conflits d’horaire. Day a continué, faisant l’éloge de Liotta et de son engagement envers le rôle. « Et comme vous l’avez dit, il livre une performance qui est, dans mon esprit, je ne dirai pas que c’est Goodfellas bon, mais c’est Ray Liotta bon. C’est à ses normes de ce qu’il peut bien faire. Il est drôle, il est vraiment drôle dans le film sans être trop exagéré », a-t-il déclaré. « C’était juste un gars vraiment motivé, engagé et sérieux dans son métier, et j’ai de la chance qu’il soit dans le film. »

Paradis de fou est maintenant prévu pour être publié le mois prochain le 12 mai.