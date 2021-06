Qui est la star de Blink-182 Mark Hoppus ?

La star de Blink-182, Mark Hoppus, a récemment révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer et qu’il suivait une chimiothérapie, avec sa femme de plus de 20 ans à ses côtés.

Le chanteur a dit « ça craint et j’ai peur », mais qu’il a « la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour obtenir [him] à travers. »