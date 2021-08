Netflix parie sur la terreur des enfants avec Nightbooks

Asupermall - 6Pcs Gilet De Sport A Sechage Rapide, Gilet De Division Numero 1-6 D'Impression Recto-Verso, Style Enfant, Or Terreux

Ample et doux, ajustement facile sur un tissu pour garcons et filles.Les deux cotes ouverts assureront une ventilation suffisante et le tissu absorbant vous gardera a l'aise pendant football, basket-ball et autres pratiques sportives. Caracteristiques: 6 pieces un ensemble, numeros clairs a l'avant et a l'arriere. Lumineux mais resistant aux couleurs, facilement reconnaissable et identifie votre equipe. Le cote ouvert offre une ventilation suffisante pour vous garder a l'aise pendant le sport. Absorbant et lavable, facile a nettoyer et seche a l'air. S'ajuste facilement sur le tissu et permet un mouvement libre et sans restriction. Polyester doux pour la peau, durable pour les jeux difficiles. Ideal pour le football, le basket-ball, le volley-ball, le hockey et d'autres sports d'entrainement en equipe. Caracteristiques: Materiel: polyester Couleur: blanc / vert fluorescent / vert herbe / rose / violet / bleu fonce / or terre / gris / orange / or / rouge / bleu lac / bleu ciel / noir