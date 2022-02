Mario Strikers Battle League Football annoncé sur Nintendo Switch

Il apparaît enfin nouveau football mario et nous pouvons à nouveau frapper des balles autour de nos têtes ! Dans le Nintendo Direct actuel, Nintendo a officiellement annoncé Mario Strikers Battle League Football pour Nintendo Switch.

C’est de retour sur le terrain de football avec Mario et Cie, mais le fair-play et le réalisme sont parmi les plus captivants 5 contre 5 matchs tabou. Vous décidez plutôt coups hyper extrêmement fortsobjets et tacles du jeu.

Vous pouvez constituer vous-même votre équipe. Équipement déverrouillable modifie l’apparence ainsi que des valeurs telles que la vitesse, la précision ou la puissance lors du dépassement.

amusant Matchs multijoueurs sont également garantis. Vous pouvez rassembler jusqu’à 8 personnes sur une console Nintendo Switch (4 par équipe). De plus Mode clubs en ligne dévoilé, qui permettra à jusqu’à 20 joueurs par club de se joindre. Parviendrez-vous à hisser votre club en tête du classement ?

Découvrez la bande-annonce de Mario Strikers Battle League Football ci-dessous:

sortie en été

La date de sortie a également été dévoilée. Mario Strikers Battle League Football arrive cet été – sur 10 juin 2022 – pour Nintendo Commutateur.