La bande-annonce de Dawn of the Beast taquine un Bloody Bigfoot Vs. Affrontement de Wendigo

Aujourd’hui apporte une nouvelle bande-annonce pour la prochaine fonctionnalité de créature L’aube de la bête et cela vient des gens de Uncork’d Entertainment. Depuis autant d’années que Bigfoot est une figure dominante de la culture pop, nous n’avons pas encore obtenu un article vraiment génial, produit en studio sur la créature. Mais les entrées à petit budget continuent d’apparaître de temps en temps, essayant de donner vie à la bête efficacement. Dans ce cas, Bigfoot affrontera une autre créature mythologique, à savoir le Wendigo. Il s’agit d’un accord deux pour un à cet égard. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, les cinéastes essaient d’accomplir beaucoup de choses avec relativement peu de ressources financières à leur disposition.

La bande-annonce s’ouvre sur une femme essayant un collier qu’elle semble très friande. Nous voyons alors un homme avoir ce qu’il pensait être une fumée paisible dans les bois la nuit. Mais une étrange créature fait un bruit troublant au loin et il ne faut pas longtemps avant que ladite créature interrompt leur agréable soirée. Nous passons ensuite à un groupe d’étudiants qui étudient, entre autres, la cryptozoologie.

Il y a parmi eux des sceptiques mais des croyants qui vivent près des bois. Comme on peut le deviner, les croyants avaient raison et il y a plus d’une menace qui se cache parmi les arbres. En ce qui concerne ces choses, cela semble assez impressionnant à certains moments, étant donné les contraintes budgétaires apparentes. La grande question est de savoir s’ils peuvent ou non assembler toutes les pièces et en faire un film divertissant et complet.

Le film est réalisé par Bruce Wemple (Monstrueux, Heures modifiées), à partir d’un scénario d’Anna Shields (Petit Bi Peep, Monstrueux). Shields joue également aux côtés d’Adrian Burke (Plus jeune, Mia et le vase), Ariella Mastroianni (Un message pour James, Bruit blanc), Chris Cimperman (Monde du canapé, Médecine dangereuse) et Grant Schumacher (La retraite, Buccin).

Dans L’aube de la bête, dans l’espoir de voir Bigfoot, un groupe d’étudiants s’est enfoncé dans une région du nord-est du désert qui est connue pour ses observations de créatures bizarres. Il ne faut pas longtemps avant qu’ils apprennent qu’il y a un mal bien plus sinistre qui se cache dans les bois; le Wendigo. Une fois que l’esprit sait que vous êtes là, il viendra pour vous. Le film cherche à répondre à la question de savoir qui survivra dans une bataille entre les deux monstres les plus notoires de la forêt.

Nous sommes encore à quelques mois de la normalité relative des choses. Espérons que les studios commenceront à sortir plus de films dans les salles à mesure qu’il deviendra plus sûr de le faire. En attendant, il nous reste ce qui est disponible sur les services de streaming, ou via les offres numériques, pour la plupart. Ceux qui cherchent à combler le vide de la créature après avoir consommé Godzilla contre Kong autrement dit, peut éventuellement se tourner ici pour répondre à ce besoin. L’aube de la bête premières sur DVD et numérique le 6 avril de Uncork’d Entertainment. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Bigfoot, Dawn of the Beast