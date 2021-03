Netflix teste la répression du partage de mot de passe entre les personnes vivant dans des ménages séparés

On ne sait pas combien de personnes utilisent des comptes Netflix pour lesquels ils ne sont pas techniquement éligibles, mais nous connaissons tous au moins une personne, n’est-ce pas?

La plupart des plates-formes – Disney +, Amazon Prime, HBO Go, etc. – permettent aux utilisateurs de partager leurs mots de passe avec d’autres personnes et de les laisser créer leurs propres profils, mais les conditions générales stipulent généralement que ces personnes doivent faire partie du même foyer.