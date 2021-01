Cela fait de nombreuses années que Zelda: Breath of the Wild est sorti, mais même à ce jour, c’est toujours un jeu tellement incroyable qu’il mérite d’être rejoué encore et encore. Nous pouvons garantir que Zelda: Breath of the Wild 2 obtient une date de sortie, de nombreuses personnes reviendront pour terminer à nouveau ce jeu stellaire.

Meilleurs chevaux à Zelda: Breath of the Wild

En raison de Zelda: Breath of the wild étant un titre en monde ouvert, il existe de nombreuses montures qui peuvent être acquises, mais c’est vraiment la chance du tirage si vous les trouvez lors de vos voyages d’Hyrule. Ce sont des chevaux vraiment magnifiques qui sont les meilleurs chevaux que vous puissiez trouver dans le jeu.

Il y a deux mentalités à entrer dans cette liste en raison des chevaux basés sur les statistiques, ce qui signifie qu’ils tournent autour de trois statistiques différentes: Force, Vitesse et Endurance. Eh bien, quatre si vous comptez Tempérament! Vous pourriez dire que le meilleur des meilleurs est les chevaux avec les statistiques maximales si vous voulez; cependant, cela ne veut pas dire que c’est le meilleur.

L’autre état d’esprit dans lequel vous pouvez entrer est esthétique ou jeu de rôle. Quel cheval vous convient le mieux? Quel cheval pensez-vous que Link choisirait? Son fidèle Epona, ou le cheval royal, en raison de ses liens avec la princesse Zelda? Sans plus tarder, voici les meilleurs chevaux de Zelda: Breath of the Wild.

Nous allons diviser cela en deux sections différentes, les chevaux sauvages et les chevaux spéciaux, pour le bien de la liste. Nous dirons que vous pouvez changer l’équipement du cheval pour améliorer ses statistiques; malgré cela, vous ne pouvez pas faire cela sur quelques chevaux.

Chevaux sauvages

Pour acquérir les meilleurs chevaux sauvages de Zelda: Breath of the Wild, dirigez-vous vers la région de la tour Ridgeland. Dans la zone au-dessus du sanctuaire Maag No’rah. C’est près de l’écurie Serenne.

Les statistiques et la couleur des chevaux sauvages sont complètement aléatoires; heureusement, les meilleurs chevaux sont proches d’une écurie. Une fois que l’un d’eux a été maîtrisé, dirigez-vous vers l’écurie et vérifiez les statistiques. Si ce n’est pas votre goût, lancez-le, chargez votre jeu et trouvez celui que vous voulez. Cela peut prendre un certain temps, mais cela en vaut la peine!

Si vous voulez uniquement des statistiques, éloignez-vous des chevaux Spotty, car malheureusement, ils ont des statistiques terribles!

Le cheval le plus rapide

Oui, le cheval le plus rapide du jeu est en fait un cheval sauvage, pas un cheval spécial. Gardez à l’esprit que c’est pour le cheval le plus rapide, pas celui avec les meilleures statistiques globales. Vous voulez vous rendre à AB le plus rapidement possible. Voulez-vous le conduire au combat? Pas tant que vous ne voulez pas que le cheval meure!

Voyez-vous ce que nous voulons dire par le conduire au combat? Avec une force aussi faible, aller contre quelque chose de fort et le cheval n’a aucune chance de survie. Son endurance n’est peut-être pas la meilleure, mais cela peut être contré en utilisant Endura Carrots ou en équipant l’Ancient Briddle du DLC.

Le meilleur cheval

Nous disons Best Horse parce qu’il est au-dessus d’Epona dans le département des statistiques, ce qui n’est pas une mince affaire. En raison des démangeaisons du joueur pour l’exploration, il est rare que vous ne vous arrêtiez pas toutes les cinq minutes pour vérifier quelque chose. Si vous êtes ce type de personne, c’est-à-dire la plupart d’entre nous, ce cheval est fait pour vous.

Regardez ces statistiques. Ce sont clairement les meilleures statistiques du jeu. Cependant, comme nous l’avons dit ci-dessus, les statistiques des chevaux sauvages sont aléatoires, donc cela peut vous prendre un certain temps pour trouver un cheval avec des statistiques comme celle-ci!

Vous pouvez trouver un cheval différent avec des statistiques comme celle-ci, mais c’est vraiment une préférence personnelle que vous voulez!

Chevaux spéciaux

Epona

Il est difficile de trouver un titre 3D Zelda qui ne joue pas Epona d’une manière ou d’une autre; malheureusement, ce n’est pas dans le jeu par défaut. Bien sûr, vous pouvez passer des heures et des jours à explorer le monde, à essayer de le chercher, mais hélas, c’est impossible. Le seul moyen d’obtenir le fidèle Epona est d’utiliser un amiibo. Ou, plus précisément, l’amiibo Smash Bros. Series Link.

Si vous ne possédez pas cet amiibo, vous ne pouvez pas obtenir Epona!

En regardant les statistiques, vous auriez pensé que dès le départ, Epona est l’une des meilleures montures du jeu, avec les meilleures statistiques, cependant, car vous ne pouvez pas l’améliorer grâce au changement de vitesse. Elle est le meilleur cheval non évolutif du jeu.

Cheval par défaut du lien

Si vous passez l’intégralité de Zelda: Breath of the Wild à pied et que vous ne regardez même pas les chevaux dans le jeu, nous ne vous en voudrions pas. Les chevaux ne peuvent pas gravir les montagnes! Cependant, vous avez réellement besoin d’un cheval pour le combat de boss final, vous en aurez donc un, et ce cheval est celui montré dans toutes les remorques et dans quelques-uns des souvenirs du jeu.

Vous pouvez trouver ce cheval à Hyrule. Dirigez-vous simplement vers Taobab Grassland et Upland Lindor, et vous pourrez trouver ce cheval assez décent. Hé, vous obtenez un cheval gratuitement, et c’est assez décent!

Cheval géant

Parfois, dans le jeu, vous voulez l’animal le plus rapide ou l’animal qui peut galoper le plus longtemps. Bien que dans certaines occasions, vous souhaitiez trouver le plus grand cheval majestueux que vous puissiez trouver et labourer tous vos ennemis lors de vos voyages. Si vous voulez ce dernier, vous pouvez trouver le cheval géant dans Zelda: Breath of the Wild. Ce cheval est énorme, et bien sûr, il le serait, car il ressemble au beau coursier de Ganodorf.

Les statistiques du cheval géant peuvent sembler un peu étranges, mais en raison de son absence d’endurance, il peut galoper pour toujours. Parfait pour ceux qui suivent la route pour se rendre à AZ. De plus, en raison de la taille de ce mammouth, chevaucher les ennemis les endommage!

Pour attraper ce cheval géant, dirigez-vous vers la prairie de Taobab dans la région de Lake Tower. Soyez averti que vous avez besoin de BEAUCOUP d’endurance pour maîtriser cette énorme bête. Tout comme Epona, l’équipement de ce cheval ne peut pas être changé.

Cheval royal

Si jamais vous voulez aller au combat sur le cheval le plus étonnant, alors le Royal Steed est fait pour vous. Le lien que vous entretenez avec la princesse Zelda est peut-être fort dans votre cœur, de sorte que le cheval royal peut garder cette sensation fraîche dans votre esprit, sachant que ce cheval est le descendant de celui utilisé par la princesse il y a de très nombreuses années.

Pour attraper l’étalon blanc, dirigez-vous vers Taffa à Outskirt Stable, et ils vous donneront la quête Royal White Stallion. Dirigez-vous vers le pont de Manhala et quelque part dans cette zone se trouve le Royal Steed. Malheureusement, cette monture n’est peut-être pas la meilleure en termes de statistiques. Il est indéniable que le cheval est glorieux.