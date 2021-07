The Walking Dead Saison 11 : Date de sortie, bande-annonce et toutes les nouvelles informations

– Publicité –



Le teaser de la saison 11 de Walking Dead confirme une date de sortie en août. Ce sera la onzième saison du drame zombie d’AMC, comme cela a été annoncé en septembre dernier. The Walking Dead saison 10. La série est maintenant terminée avec six épisodes bonus.

Même si ces six épisodes bonus de la saison 10 étaient nettement plus petits que l’épisode moyen de Walking Dead, ils ont réussi à mettre en place certaines choses pour la saison 11. Comme l’épisode final montrait Negan à Alexandrie, l’épisode a directement mis en place une confrontation entre Maggie (l’ancien mauvais guy) et Maggie (l’ancien gentil). Le retour de Maggie dans la série marque également l’apparition de The Reapers en tant que nouveaux méchants. Cela a été taquiné dans l’épisode 17. Dans l’épisode 20, les fans ont eu un autre aperçu du Commonwealth tant attendu. L’histoire était centrée sur l’emprisonnement de Princess aux mains de la mystérieuse organisation militarisée.

Le Commonwealth sera en effet une composante majeure de la saison 11, comme le révèle une nouvelle vidéo de The Walking Dead. La même vidéo confirme que la 11e saison sera diffusée le 22 août 2021. Un clip teaser montre également qu’un nouveau personnage majeur arrivera, ce qui est familier aux fans de bandes dessinées Walking Dead. Voir le clip dans l’espace ci-dessous :

Ce teaser dégage un sentiment sombre et sinistre. Il montre une série de décors vides avec des voix off d’une personne interviewée par un homme faisant autorité. C’est Mercer, le personnage de la bande dessinée Walking Dead. Michael James Shaw a été annoncé pour jouer le rôle. Mercer est un soldat du Commonwealth connu pour son armure rouge distinctive et développe une amitié avec Princess. Un coup d’armure rouge est montré dans le clip teaser. C’est presque certainement Mercer.

Basé sur les événements de la saison 10, Eugene, Ezekiel et Yumiko ont rencontré Mercer dans les derniers épisodes. La nouvelle saison mettra probablement en vedette Eugene, Princess, Ezekiel et Yumiko face à Mercer. Ils feront également l’objet d’une grillade similaire à celle présentée dans le teaser. La saison verra probablement d’autres développements majeurs, notamment l’arrivée de Pamela, la leader à la poigne de fer du Commonwealth. Cependant, aucune nouvelle de casting n’a été faite à propos de Pamela. La version télévisée du Commonwealth n’est pas aussi précise que celle des bandes dessinées car des personnages clés tels que Rick Grimes ou Michonne sont absents. La version télévisée de The Walking Dead a cependant créé un scénario de guerre possible dans le Commonwealth en introduisant une deuxième organisation sinistre dans le CRM. Cela rapprochera vraisemblablement le scénario des autres développements qui ont été taquinés. L’univers de Walking Dead Tout cela est finalement lié au film de Rick Grimes qui se profile à l’horizon.

