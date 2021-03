Grammy Awards 2021: ce sont les artistes qui se produiront en direct à l’événement | 45S

Une belle soirée arrive. Ce 14 mars aura lieu la cérémonie de remise des Grammy Awards, le prix qui récompense les artistes les plus remarquables de la musique. Ce sera une soirée où nous verrons à nouveau d’anciennes connaissances ainsi que de nouvelles promesses de l’industrie montrant leurs meilleures compétences pour établir les meilleurs de leur catégorie.

Ce qui est frappant, ce sont les performances musicales en direct. Malgré la pandémie, ceux-ci seront menés comme d’habitude, bien que bien sûr, suivant un protocole de sécurité établi.

Parmi ceux qui feront une apparition spéciale à l’événement, il y aura:

Ce sera une soirée inoubliable et nous verrons qui est consacré cette année comme le plus grand artiste à remporter le plus de prix.