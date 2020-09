eMule est de nouveau active: l’application a été mise à jour pour la première fois en 10 ans

En ces jours, une plateforme dont on n’avait pas parlé depuis des années est de retour en affaires, mais qui au début des années 2000 représentait une pierre angulaire de la culture du partage sur Internet: le programme de partage de fichiers peer to peer. eMule. Comme l’ont signalé de nombreux anciens aficionados en ligne, le logiciel a récemment été mis à jour pour version 0.60: l’événement est extraordinaire ne serait-ce que parce que la dernière version stable d’Emule est sortie il y a plus de 10 ans, en avril 2010.

Le succès d’eMule

Il y a une raison précise pour laquelle eMule est devenu un terme connu de pratiquement tous ceux qui fréquentaient Internet au début des années 2000: le logiciel et la plate-forme à laquelle il donnait accès permettaient télécharger gratuitement des fichiers de toutes sortes sur Internet – de la musique aux livres en passant par les contenus vidéo de toutes sortes, les logiciels et les jeux vidéo.

Le système de partage était de type d’égal à égal, c’est-à-dire sur la base de la contribution des utilisateurs. Les fichiers qui circulaient sur le réseau étaient physiquement ceux stockés sur les ordinateurs des utilisateurs du logiciel, et étaient copiés d’un appareil à un autre à la demande. Avec quelques différences techniques, le principe sous-jacent est le même qui a rendu Napster et le protocole BitTorrent populaires, et de la même manière que le service a été utilisé. Le matériel partagé par les utilisateurs comprenait également des œuvres protégé par le droit d’auteur tels que les films, les albums, les livres commerciaux, les systèmes d’exploitation, les bandes dessinées, les séries télévisées, les jeux pour console et PC normalement vendus dans les magasins.

Le coucher du soleil

Le système n’était pas sans défauts: le connexions aux serveurs que les utilisateurs connectés pourraient être difficiles, le rapidité des transferts il a forcé parfois des sessions de connexion interminables et souvent le nom des fichiers téléchargés il ne correspondait pas à leur contenu. Ces aspects, liés à l’attention que le service et l’application ont attiré de ceux qui détenaient les droits des œuvres partagées et à l’émergence de technologies les plus prometteuses comme le protocole BitTorrent ont provoqué un abandon progressif d’eMule par les utilisateurs réguliers. La plateforme, basée sur l’apport de ceux qui l’utilisent, a commencé à exercer de moins en moins de fascination pour ceux qui y étaient restés attachés, dans un cercle vicieux qui a conduit à l’abandon quasi définitif de l’application.

L’actualité de la nouvelle version

La version publiée ces jours-ci est une version bêta, qui est une version préliminaire de ce qui devrait être la prochaine mise à jour officielle de l’application. Dans tous les cas, le développeur a fourni quelques détails sur les nouvelles fonctionnalités, et c’est surtout modifications liées à la maintenance et à la sécurité application interne: dans Emule 0.60 en bref, il n’y aura aucun changement de graphisme ou de nouvelles fonctionnalités, et il est peu probable que le service revienne aux gloires du passé.

Pour ceux qui veulent plonger dans la nostalgie et démarrer les dernières versions de l’application, les liens à suivre se trouvent sur cette page du forum mis en place par les développeurs.