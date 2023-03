La bande-annonce de Citadel demande à Richard Madden et Priyanka Chopra de se souvenir du passé pour sauver l’avenir

Entrez dans une nouvelle ère d’espionnage avec la première bande-annonce de la prochaine série d’espionnage de science-fiction d’Amazon, Citadelle. Mettant en vedette Richard Madden et Priyanka Choprala première bande-annonce de Citadelle vient avec l’aimable autorisation d’Amazon Studios et trouve la paire dans le monde entier pour arrêter un nouvel ordre mondial conçu par un syndicat infâme et puissant. Et tout en faisant face à leur amour tacite et éternel l’un pour l’autre, bien sûr. Découvrez la bande-annonce de Citadelle dessous.





« Il y a huit ans, la Citadelle est tombée. L’agence d’espionnage mondiale indépendante – chargée de maintenir la sûreté et la sécurité de tous – a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat manipulant le monde depuis l’ombre », la description officielle de Citadelle lit. « Avec la chute de Citadel, les agents d’élite Mason Kane (Madden) et Nadia Sinh (Jonas) ont vu leurs souvenirs effacés alors qu’ils s’échappaient de justesse. Ils sont restés cachés depuis, construisant de nouvelles vies sous de nouvelles identités, ignorant leur passé. Jusqu’à une nuit, lorsque Mason est retrouvé par son ancien collègue de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), qui a désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial. Mason cherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission qui les emmène à travers le monde dans le but d’arrêter Manticore, tout en faisant face à une relation fondée sur des secrets, des mensonges et un amour dangereux mais éternel. .”

Citadelle est dirigé par Game of Thrones et Éternels la star Richard Madden dans le rôle de Mason Kane aux côtés Les résurrections matricielles star et icône de Bollywood Priyanka Chopra dans le rôle de Nadia Sinh. Le reste de la distribution comprend Stanley Tucci, Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Møller et Caoilinn Springall.





Citadel est le début d’une franchise mondiale à très gros budget

Première vidéo

Le projet de Citadelle est de lancer une franchise mondiale dans laquelle des espions de différents pays finiront par se réunir Vengeurs-style. Décrit comme « un événement mondial expansif et révolutionnaire comprenant une série de vaisseaux-mères et plusieurs séries de satellites en langue locale », Citadelle ne sera que la première de nombreuses sorties, avec des retombées mettant en vedette différents acteurs du monde entier déjà prévues dans les Alpes italiennes, en Inde, en Espagne et au Mexique.

« Toutes les séries locales sont destinées à améliorer l’expérience de divertissement dans son ensemble et seront disponibles pour que le spectateur plonge profondément dans un monde imaginaire en couches », a déclaré Amazon à propos de leur noble idée derrière la franchise Citadel.

Bien sûr, le lancement d’une nouvelle franchise mondiale et la création de retombées dans le monde entier ne sont pas bon marché. Le budget pour Citadelle aurait grimpé à plus de 200 millions de dollars, certains affirmant même qu’il s’élève maintenant à 250 millions de dollars, ce qui Citadelle la deuxième série la plus chère de tous les temps. Une grande partie de ce prix est le résultat de certains drames et de reprises en coulisses, les créateurs et écrivains Josh Appelbaum et Andre Nemec étant remplacés par des chasseurs David Weill. Espérons que tout en a valu la peine.

Les deux premiers épisodes de la première saison en six épisodes de Citadelle sont prévus pour la première le 28 avril 2023 sur Amazon Prime Video.