La NASA reporte le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity en raison de problèmes techniques avec son rotor

12 avr.2021 16:00:31 IST

La NASA a retardé d’au moins plusieurs jours le premier vol de son mini-hélicoptère sur Mars après qu’un éventuel problème technologique soit apparu lors du test de ses rotors, a annoncé samedi l’agence spatiale américaine. Le voyage d’Ingenuity, qui doit être le tout premier vol motorisé et contrôlé sur une autre planète, était prévu pour dimanche, mais est maintenant suspendu jusqu’au 14 avril au moins. Vendredi, un test à grande vitesse des rotors de l’hélicoptère de quatre livres (1,8 kilogramme) s’est terminé plus tôt que prévu en raison d’une alerte concernant un problème potentiel.

« L’équipe d’hélicoptères examine la télémétrie pour diagnostiquer et comprendre le problème », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Après cela, ils reprogrammeront le test à pleine vitesse. »

La NASA a noté que l’hélicoptère est « sûr et sain » et a renvoyé des informations sur Terre.

Initialement, le plan pour dimanche était de faire voler Ingenuity pendant 30 secondes pour prendre une photo du rover Perseverance, qui a atterri sur Mars le 18 février avec l’hélicoptère attaché à sa face inférieure.

La NASA qualifie l’opération d’hélicoptère sans précédent de très risquée, mais affirme qu’elle pourrait récolter des données inestimables sur les conditions sur Mars.

NOUVELLES: Nous visons maintenant au plus tôt le mercredi 14 avril pour notre ingéniosité #MarsHelicoptertentative du premier vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. Détails: https://t.co/LaoY7zyijY pic.twitter.com/TIwlZ3foD1 – NASA (@NASA) 10 avril 2021

Le vol est un véritable défi car l’air sur Mars est si mince – moins d’un pour cent de la pression de l’atmosphère terrestre.

Cela signifie qu’Ingenuity doit faire tourner ses pales de rotor beaucoup plus rapidement qu’un hélicoptère ne doit le faire sur Terre pour voler.

Après le vol, Ingenuity enverra des données techniques à Perseverance sur ce qu’il a fait, et ces informations seront retransmises sur Terre.

Cela comprendra une photo en noir et blanc de la surface martienne qu’Ingenuity est programmée pour prendre en vol.

Un jour plus tard, une fois ses batteries rechargées, Ingenuity va transmettre une autre photo – en couleur, de l’horizon martien, prise avec un appareil photo différent.

Si le vol est un succès, la NASA en prévoit un autre pas plus de quatre jours plus tard. Il en prévoit jusqu’à cinq au total, chacun étant successivement plus difficile, au cours d’un mois.

La NASA espère faire monter l’hélicoptère de cinq mètres (16 pieds) puis se déplacer latéralement.

La mission est l’équivalent sur Mars du premier vol propulsé sur Terre – par les frères Wright en 1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Un morceau de tissu de cet avion a été caché à l’intérieur d’Ingenuity en l’honneur de cet exploit.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂