Spy x Family: The Forgers et d’autres familles d’anime meurtrières

Dans la nouvelle série animée Espion x Famille on en apprend un avec les faussaires jolie famille meurtrière connaître. Pas étonnant, après tout Papa Loid est un espion d’élite et Mama Yor est un maître tueur à gages. Dans cette optique, nous examinons aujourd’hui autres familles d’animequi ont non seulement des squelettes dans leurs caves, pas seulement au sens figuré.

La famille Hunter (L’attaque des Titans)

Tout d’abord, nous voulions cet endroit Famille Ackermann donner, après tout, ce sont im Attaque sur l’univers de Titan célèbres et notoires depuis des générations pour leurs excellentes compétences de combat. En fin de compte, cependant, notre choix s’est porté sur les Jägers et cela pour une raison : Eren.

Sans vouloir trop en dire sur l’intrigue de l’anime à succès, notre protagoniste fait un changement extrêmement brutal. Même si flagrant que notre personnage principal sur Début de la saison 4 est difficilement reconnaissable et nombreux décès aller sur son compte. Cependant, cela ne devrait être qu’un peu de goût sur les développements ultérieurs au sein de la série autour d’Eren.

Clan Uchiha (série Naruto)

Les Uchihas en font partie les clans les plus importants de Konohagakure et jouent généralement un rôle très important dans le monde « Naruto ». Ses proches forment le police militaire locale et le clan a apporté encore et encore tout au long de la longue histoire du village excellent shinobi dehors.

Cependant, certains membres des Uchiwa sont principalement craints pour leur brutalité et leur intention meurtrière. Itachi était par exemple Membre de l’ANBU et en tant que telle partie d’une unité spéciale secrète. La progéniture la plus dangereuse de la famille était sans aucun doute Madara Uchihaqui au cours de Quatrième Grande Guerre Mondiale Shinobi la vie de centaines, voire de milliers de ninjas.

Madara Uchiwa est l’un des ninjas les plus dangereux de tous les temps © 2002 Masashi Kishimoto

La famille de Vegeta (série Dragon Ball)

Une telle liste ne serait pas complète sans la famille du Princes des Saiyans. Végéta est connu pour appartenir à un peuple extrêmement guerrier qui vit depuis de nombreuses années tout l’univers Dragon Ball terrifié – surtout sous le règne du méchant congélateur.

Dans Dragon Ball Super Possède Son Goku rival éternel avec son passé sanguinaire en grande partie fermé, mais avant sa rencontre avec nos héros il a massacré plusieurs races de sang-froid et dévasté des planètes voire complètement détruit.

Vegeta a tué d’innombrables vies dans Dragon Ball Z © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Comparés à l’une ou l’autre famille d’anime, ils fonctionnent Des faussaires déjà plutôt inoffensifs. Tu devrais les sous-estimer équipe inhabituelle mais non, car ils ont tous derrière eux un vieux chien sournois. Ce que « Spy x Family » a à offrir en plus d’une grande action, vous pouvez depuis le 9 avril 2022 découvrez par vous-même. Rouleau croustillant montre la série dans ce pays en diffusion simultanée.