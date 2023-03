Qui est Raquel Ortiz, la partenaire de l’acteur Francisco Dañobeitía

célébrités

Francisco Dañobeitia est revenu pour partager des photos avec sa compagne, Raquel Ortiz. Ensuite, nous vous dirons qui est cette jeune femme avec qui il a un fils.

© Instagram @franciscodanobeitiaQui est Raquel Ortiz, la partenaire de l’acteur Francisco Dañobeitía.

Francisco José Dañobeitia Rodríguez, comme son nom complet, reste aujourd’hui l’un des artistes chiliens les plus appréciés pour divers rôles qui ont captivé le public tant au cinéma qu’à la télévision. En revanche, il montre généralement sa vie intime sur les réseaux sociaux, comme il l’a fait récemment avec sa compagne, Rachel Ortis. Qui c’est celle la?

Les followers de l’acteur et chanteur de 32 ans savent tout de sa vie amoureuse, puisqu’en septembre 2015 il a épousé l’actrice Fernanda Ramírez, avec qui il a eu son premier enfant. gael dañobeitia en 2016. Cependant, l’amour n’a pas duré éternellement, car ils ont duré trois ans et ont divorcé en avril 2022, d’un commun accord.

+Qui est Raquel Ortiz, partenaire de Francisco Dañobeitía

Après s’être séparé de sa première femme, l’acteur de Professeur Wena, La reine de Franklin, Amour au catalan et La loi de Baltazarentre autres titres, a commencé une relation en 2019 avec Rachel Ortis. Cette jeune femme est une de ses collègues, puisqu’elle est aussi actrice, mais elle travaille aussi dans le domaine de la musique en tant que danseuse. La plupart de son travail a été vu sur scène, mais il a ses propres projets.

La jeune femme fait partie du « Collectif théâtral La Farola » en tant que chorégraphe principale et directrice de mouvement, mais elle a également son entreprise appelée « Mamá performer », qui vise à resignifier la maternité pour continuer avec différentes activités artistiques pendant et après l’accouchement. .lumière. C’est quelque chose sur laquelle elle a travaillé ces derniers temps, puisqu’elle était la mère de ferry dañobeitia l’année dernière, le deuxième fils de François.

D’autre part, Rachel Ortis maintient une position claire sur diverses questions de genre et a été en charge d’une prise de contrôle féministe à la maison centrale de l’Université catholique en 2019, à la suite de plaintes internes pour harcèlement et abus sexuels. De plus, cette même année, elle fait partie de « Ana y Mariana » au Teatro La Concepción, où elle montre deux prostituées la nuit et la pauvreté, face à une réalité qui les tourmente.

