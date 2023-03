Demon Slayer: To the Swordsmith Village – la star du doublage veut rendre l’anime encore plus populaire

Nous avons été autorisés à assister à la première allemande de Demon Slayer: Au village des forgerons être sur place à Berlin. Avant le début de l’événement, nous avons également eu la chance avec la star du doublage japonais Katsuyuki Konishi à proprement parler dans l’anime hit favori des fans Uzui Tengen prête sa voix distinctive.

« Très bien, je dois être là ! »

Nous voulions de Konishi-san, qui lui-même du temps en plus pour les questions de certains collègues et nous savons comment il a répondu à la popularité explosive de la rangée a répondu. Bien que le manga ait déjà eu du succès, il n’est devenu un méga succès que lorsque l’anime télévisé a commencé.

Le porte-parole d’Uzui Tengen a directement répondu qu’il avait lu le manga avant de travailler sur la série télévisée et qu’il avait un jour regardé Demon Slayer à la télévision : « Et j’ai été totalement surpris, en quelle qualité l’anime était fini et j’ai tout de suite pensé : D’accord, je dois être là !«

Konishi-san a ensuite ajouté avec un sourire que même si cela ne répondait pas directement à la question, il tenait à souligner à quel point sa volonté irrépressible devait participer à ce travail. « C’est pour moi un très grand honneurque je peux enfin faire partie de ce projet.

La star de The Demon Slayer: To the Swordsmith Village le ferait encore plus le voir comme son travail, « pour que plus de fans regardent et que plus de gens voient Demon Slayer, quel beau travail c’est-à-dire. »

Le combat de Tengen Uzui dans Demon Slayer: To the Swordsmith Village est à couper le souffle © Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Fort du succès du dernier événement cinématographique, l’engouement pour l’aventure dark fantasy semble ininterrompu. Comme Crunchyroll nous l’a dit, la première allemande était déjà là après onze minutes (!) complètement épuisé. Le titre a également été un succès complet au Japon jusqu’à présent : l’anime a pu sortir dans les dix premiers jours plus de 2 milliards de yens (~13,8 millions d’euros) (via ANN).

Il faut attendre longtemps jusqu’au début de la 3e saison de l’anime a frappé n’attendez plus, car c’est déjà au Japon à partir du 9 avril 2023 Être visible. Au début, il y a un épisode extra long.

Demon Slayer: To the Swordsmith Village commence le 7 mars 2023 dans les cinémas allemands.