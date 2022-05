Robert Pattinson a fait d’Henry Cavill « l’homme le plus malchanceux d’Hollywood »

La course de Henry Cavill Il est actuellement à son apogée. L’acteur, qui a acquis une renommée internationale grâce à sa signature en tant que Superman chez Warner Bros., est devenu l’un des artistes les plus connus d’Hollywood. De plus, son arrivée sur Netflix en tant que Geralt de Riv en Le sorceleur et Sherlock Holmes dans Enola Holmes Cela l’a amené à attirer plus de public en raison de la grande variété de personnages.

Aussi, il convient de noter que Henry Cavill il a réussi à gagner sa place dans l’industrie en montrant à quel point il peut être polyvalent. Eh bien, en quelques années, il a joué des rôles très différents qui, sans aucun doute, ont fait sensation dans le monde entier. A tel point que, petit à petit, le Britannique a réussi à gagner l’affection de tous ses fans au point qu’ils ont envie de continuer à le voir jouer et à parier sur différents défis comme, par exemple, la possibilité d’être le nouveau James Bond.

Cependant, il convient de noter qu’au début de sa carrière, Cavill n’a pas réalisé tout ce qu’il avait l’intention de faire. De toute évidence, les adversités auxquelles il a été confronté n’étaient pas à cause de son talent d’acteur, mais à cause de son âge. Quand il a commencé à jouer, de nombreux producteurs le recherchaient pour faire partie de leurs créateurs, mais la vérité est que souvent, les personnages qu’ils proposaient ne correspondaient pas à son apparence physique ou à son âge.

C’est exactement ce qui s’est passé avec Cédric Diggory dans Harry Potter et Edward Cullen dans Crépuscule. Comme on le sait, ces personnages sont ceux qui ont catapulté Robert Pattinson à la renommée internationale. Mais, bien avant, Cavill était celui qui était l’acteur préféré pour mener à bien ces rôles. Selon les rapports, lors du casting du personnage de Harry Potterles fans d’Henry se sont mis en quatre pour le voir dans le rôle.

Cependant, à ce moment-là Henry Cavill était déjà trop grand pour donner vie à un personnage de lycée. Et bien sûr avec Edward Cullen la même chose s’est produite. Stephenie Meyer, l’auteur original de Crépuscule, l’a catalogué comme son « Edward parfait », mais une fois de plus l’âge a joué contre lui : même avec du maquillage, il ne pouvait pas ressembler à un garçon de 17 ans. C’est-à-dire encore une fois Robert Pattinson a obtenu le rôle puisque, comme on le sait, il a trois ans de moins, mais a des traits moins formés.

À ce moment précis, où Cavill se battait pour ces positions, également essayé d’être James Bond pour Casino Royalmais la production a préféré Daniel Craig car Henry était « trop ​​jeune ». Alors cette fois, c’était l’inverse : s’il était trop vieux pour jouer un ado, il était trop jeune pour être l’agent 007. Pourtant, malgré ces déboires, à l’époque CAvill était parfait pour être le nouveau Bruce Wayne, mais Christian Bale l’a battu sur place. Et, comme on le sait, maintenant ce personnage le porte en avant Robert Pattinson qui, pour la troisième fois, lui « prend » un rôle.

C’est pourquoi, face à ce nombre de batailles perdues qu’il a dû affronter Henry Cavill Avant de gagner sa place dans l’industrie, le magazine Empire l’a surnommé comme « L’homme le plus malchanceux d’Hollywood ». En tout cas, même s’il a perdu des papiers importants, il a réussi plus tard à se relever puisque le destin lui avait préparé un voyage plus précieux. La renommée est venue, le succès aussi, mais en temps voulu, avec effort et dévouement, il a montré à quel point il était talentueux.

