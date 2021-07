La bande-annonce d’American Horror Stories apporte la terreur avec Danny Trejo en père Noël tueur

Il arrive bientôt. Histoires d’horreur américaines, la série d’anthologie dérivée basée sur la série d’anthologie originale, est presque à nos portes avec les deux premiers épisodes qui devraient arriver sur Hulu le 15 juillet, et nous avons maintenant une meilleure idée de laquelle histoire d’horreur américaine les anciens rejoindront les nouveaux venus dans la franchise. Les habitués de la série Billie Lourd, John Carroll Lynch, Matt Bomer, Naomi Grossman et Charles Melton reviendront, ainsi que AHS la fidèle Sarah Paulson à bord en tant que réalisatrice de l’un des épisodes. Bien qu’il ne soit pas confirmé si elle apparaîtra devant la caméra. Il y avait quelques noms qui sont apparus dans la nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui qui ont soulevé quelques sourcils et ont certainement attiré l’imagination.

Votre été d’horreur commence ici. Regardez maintenant la BANDE-ANNONCE OFFICIELLE d’American Horror Stories. La nouvelle série d’anthologies débute le 15 juillet, exclusivement sur #FXonHulu. #AHStories#AmericanHorrorSummerpic.twitter.com/vTRNqLrVnZ – AmericanHorrorStory (@AHSFX) 8 juillet 2021

La nouvelle série, qui précède la saison dix de la série mère, est une collection de 16 histoires indépendantes, mais ce n’est pas parce qu’il n’y aura pas de récit progressif au cours de ce spin-off qu’il n’y aura pas de quelques personnages familiers se présentent, y compris le monstre « Rubber Man » très taquiné qui fait partie de la série depuis sa première saison, Maison du meurtre. Les quatre premiers titres des épisodes sont sortis sous les noms Rubber (Wo)man Part 1 et Part 2, Drive In et The Naughty List.

Et ce n’est même pas la moitié. Jetez un œil à certains des acteurs d’American Horror Stories. La toute nouvelle série d’anthologies commence à être diffusée le 15 juillet uniquement sur #FXonHulu. #AHStoriespic.twitter.com/uKKEzBPNqi – AmericanHorrorStory (@AHSFX) 7 juillet 2021

Ce dernier titre, qui parle d’un groupe d’influenceurs confrontés à un jugement après avoir publié une vidéo problématique en ligne, est particulièrement intéressant car c’est probablement l’épisode qui verra l’icône du film d’action, Machette Star Danny Trejo faire son histoire d’horreur américaine débuts comme nul autre que le Père Noël. S’il y a une chose certaine, lorsque Danny Trejo arrive en tant que Père Noël, la seule chose que vous ne voulez pas, c’est d’être sur la liste des méchants, car il est probable qu’un certain nombre de parties du corps soient envoyées en vol lorsqu’il viendra en ville.

L’autre nouveau membre de la distribution à avoir également annoncé son personnage est Amy Grabow qui apparaît comme Tipper Gore. Pour ceux qui ne le savent pas, Tipper Gore est l’épouse d’Al Gore, ancien sénateur et vice-président des États-Unis. Bien que l’on ne sache pas dans quel épisode le personnage apparaîtra, il y a une rumeur selon laquelle son épisode présentera quelque chose dans le sens de sa croisade contre la musique heavy metal avec des paroles de chansons explicites. Ryan Murphy a précédemment déclaré que chacune des histoires de cette série portera sur un certain morceau de mythologie ou de tradition, alors comment tout cela s’emboîterait est à deviner, mais AHS n’a jamais nécessairement eu besoin d’avoir un sens logique.

En plus de ceux-ci, les autres nouveaux noms de la franchise sont Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter, Paris Jackson, Belissa Escobedo, Kaia Gerber, Aaron Tveit, Rhenzy Feliz, Madison Bailey, Kyle Red Silverstein, Dyllón Burnside, Nico Greetham, Kevin McHale et Virginia Gardner. Avec seize épisodes, la série se poursuivra jusqu’à Halloween et a beaucoup d’histoires à raconter d’ici là. Pour ceux qui attendent la saison dix de l’émission principale, n’ayez crainte car elle arrivera quand Histoires d’horreur américaines se termine en octobre.

Sujets : histoire d’horreur américaine