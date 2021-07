Les Spice Girls ont sorti leur première nouvelle chanson depuis 2007

Les Spice Girls ont une nouvelle entrée sur les services de streaming pour la première fois depuis plus d’une décennie.

L’emblématique groupe de filles britanniques a honoré le 25e anniversaire de son single à succès « Wannabe » et a offert aux fans une chanson inédite.

« Feed Your Love » est du côté ballade de leur répertoire et c’est la première fois qu’ils sortent une chanson depuis 2007.

Mel B (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Mel C (Sporty Spice), Victoria Beckham (Posh Spice) et Geri Halliwell [now Horner)] (Ginger Spice) a rencontré les auteurs-compositeurs Paul Wilson et Andy Watkins en mai 1995 alors qu’ils essayaient de réussir.

Ils ont présenté le duo ‘Feed Your Love’ et ils ont adoré.

Watkins s’est souvenu d’avoir rencontré les Spice Girls en disant : « Ils nous ont joué quelques morceaux, que nous n’aimions pas particulièrement. Mais ils ont joué un morceau intitulé Feed Your Love, qui était sombre et cool. Alors nous avons pensé, c’est OK. Nous peut travailler avec ça ».

C’était la première fois qu’ils collaboraient avec Wilson et Watkins, un duo de production connu sous le nom d’Absolute.

Absolute et les Spice Girls ont connu un début difficile dans leur relation professionnelle, Wilson déclarant: « Quand ils ont commencé à chanter, ce n’était jamais tout à fait correct: de notre point de vue. C’était très poptastic. »

Watkins a ajouté : « Après deux sessions, nous avons téléphoné à nos managers et leur avons dit ‘Ce n’est tout simplement pas le cas’. »

Cependant, ils sont restés et ont réussi à créer l’emblématique et légendaire « Who Do You Think You Are », qui est l’un de leurs plus grands morceaux.

Crédit : PA

Watkins a déclaré: « Ils voulaient faire quelque chose et s’amuser un peu, alors nous avons juste commencé à imaginer une piste d’accompagnement disco complète qui est devenue » Who Do You Think You Are « .

« Geri proposait le concept d’une chanson. En règle générale, elle chantait une ligne et les filles la reprenaient ou nous la reprenions et construisions autour de celle-ci, puis Mel C et Emma seraient très actives .

« Ils aimeraient vraiment s’asseoir et chanter des mélodies et partir et proposer de petites sections. »

Wilson a également rappelé: « Le fait est que lorsqu’ils l’ont écrit, ils écrivaient également la routine de danse, construisaient la vidéo, tout en écrivant la chanson. Et c’est à ce moment-là que le sou est tombé. »