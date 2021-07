Kelly Clarkson interprète une superbe reprise du classique de Fleetwood Mac

Au diable ton amour, au diable tes mensonges !

Kelly Clarkson connaît bien un morceau de rupture – et y a-t-il un meilleur groupe parmi lequel choisir que Fleetwood Mac?

Pour le segment Kellyoke de jeudi sur « The Kelly Clarkson Show », Clarkson a interprété « The Chain », de l’album du groupe « Rumours » de 1977 – alias l’album qui a relaté l’une des ruptures les plus célèbres de l’histoire du rock.

Clarkson se tenait devant son groupe Y’all dans une robe midi à motifs sombres tout en chantant les paroles, qui racontent l’histoire de quelqu’un dont l’amant est passé à autre chose.

« Et si tu ne m’aimes pas maintenant, tu ne m’aimeras plus jamais / Je peux toujours t’entendre dire que tu ne briseras jamais la chaîne », a-t-elle chanté sur chaque refrain.

« Rumours » a peut-être été l’album le plus vendu de Fleetwood Mac – et un véritable chef-d’œuvre – mais il était notoirement difficile à enregistrer. Le chanteur Stevie Nicks et le guitariste Lindsey Buckingham venaient de se séparer après une relation tumultueuse de huit ans, ce qui a donné lieu à des tubes déchirants pour lui et pour elle comme « Dreams » et « Go Your Own Way ».

Clarkson a offert aux fans sa deuxième reprise de Fleetwood Mac cette année, cette fois en chantant « The Chain ». Weiss Eubanks / NBCUniversal

Mais la rupture Nicks-Buckingham n’était pas le seul drame romantique à secouer le groupe. Peu de temps avant d’entrer en studio, le bassiste John McVie et la claviériste Christine McVie ont mis fin à leur mariage. Et, le batteur Mick Fleetwood divorçait de sa femme modèle Jenny Boyd – pour la deuxième fois. Pour rendre les choses plus compliquées, Fleetwood et Nicks ont rapidement commencé une liaison.

Le groupe a travaillé à travers ses émotions brutes sur les chansons de l’album, y compris « The Chain », que les cinq membres ont écrit ensemble.

Alors que Buckingman s’occupait du chant principal sur la version de Fleetwood Mac de « The Chain » (avec des harmonies montantes avec l’aimable autorisation de Nicks et Christine McVie), Clarkson, qui s’est séparé de son mari Brandon Blackstock l’année dernière, a fait sienne la chanson.

« J’avais l’impression d’écouter un ange chanter ! » un fan a jailli sur YouTube.

« Une de mes chansons préférées de Fleetwood Mac. Elle lui a rendu justice !! » un autre a écrit.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Clarkson reprend Fleetwood Mac. Elle a mis sa tournure magique sur « Dreams » en janvier !