Path of Kami: Prologue vient de sortir sur Steam

Le développeur Captillight Games a annoncé une toute nouvelle aventure en tant que Chemin de Kami: Prologue apparaît sur la page Steam. Ceci est le prologue d’une future version intitulée Chemin de Kami et donne aux joueurs un avant-goût d’une aventure de puzzle relaxante qui suit l’histoire d’un loup spirituel. Il s’agit d’un titre avec un environnement apaisant et, d’après la bande-annonce, il semble avoir un joli récit qui se construit tout au long de l’aventure.

Le jeu est conçu pour être une aventure de puzzle relaxante qui suit l’histoire d’un loup japonais. Cet animal spirituel doit naviguer dans le monde mortel en complétant des énigmes. Dans l’ensemble, il s’agit d’un titre riche de la tradition japonaise et profondément ancré dans son propre récit. Participez à un voyage personnel pour un personnage perdu dans le monde.

Rencontrez Kazeyo, un loup japonais récemment décédé qui navigue dans le monde des esprits. Ce loup est en train de naviguer dans les épreuves du monde des mortels et des esprits à travers des énigmes compliquées. C’est une expérience relaxante globale, et sa palette de couleurs lui donne une sensation mystique.

Votre compagnon est un Brindille qui est là pour guider Kazeyo dans leur voyage. Explorez les contes populaires de Momotaro et Issun-Boushi lors d’un voyage personnel avec Kazeyo dans sa prochaine vie. C’est une pièce solennelle, et son voyage restera avec les joueurs pendant un certain temps bien qu’il ne s’agisse que d’un prologue.

La version Prologue ne contient qu’une partie du voyage de Kazeyo. Lors d’une randonnée dans le royaume des mortels, les joueurs découvrent le monde que l’on trouve dans Chemin de Kami et l’expérience qu’ils pourront bientôt explorer.

Entrez dans une belle reconstitution d’anciens paysages japonais. Il y a des tonnes d’objets de collection éparpillés pour les joueurs à collectionner. Bien qu’il s’agisse d’un jeu de puzzle pacifique, il n’est pas conçu pour être un voyage facile.

Les énigmes peuvent être résolues en allumant des lanternes, et les joueurs pourront vivre une histoire réconfortante d’un loup et d’un feu follet. Ce voyage se réchauffe bien qu’il se déroule dans un paysage froid et tonique avec un soupçon de mort.

Le monde est magnifiquement peint à la main dans un environnement 3D, ce qui en fait un environnement unique à explorer. Mélangez cela avec la bande originale, et ce titre ne manquera pas de provoquer de fortes émotions alors que le voyage se fraye un chemin dans le monde suivant.

C’est un bon jeu pour les joueurs de la plupart des âges. il aborde des sujets difficiles et pourrait même être un bon achat pour ceux qui ont perdu quelqu’un récemment.

Jusqu’à présent, ce titre n’a pas de date de sortie. Chemin de Kami: Prologue peuvent être trouvés sur Steam pour plus d’informations.