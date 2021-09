La maison qui a inspiré ‘The Conjuring’ est en vente pour 1,2 million de dollars – allez à l’intérieur (si vous l’osez)

La maison hantée qui a inspiré le film « The Conjuring » est à vendre, juste à temps pour la saison d’Halloween.

Mott & Chace Sotheby’s International Realty supervise la vente de la maison effrayante de Burrillville, Rhode Island, qui est sur le marché pour 1,2 million de dollars.

La maison est située au 1677 Round Top Road à Burrillville, Rhode Island. Mott & Chace Sotheby’s Int’l Realty / Blueflash

Construite en 1826 et située sur huit acres, la ferme mesure un peu plus de 3 000 pieds carrés et comprend trois chambres, 1 1/2 salle de bain et 14 chambres au total.

« The Conjuring » a certainement fait de la maison qui se trouve au 1677 Round Top Road un phénomène de la culture pop. Le film d’horreur surnaturel de 2013 mettant en vedette Vera Farmiga et Patrick Wilson était basé sur des récits d’anciens résidents, et la légende veut que la propriété bien connue soit hantée par Bathsheba Sherman, qui vivait dans la maison dans les années 1800.

La propriété tentaculaire a beaucoup de terrain. Mott & Chace Sotheby’s Int’l Realty / Blueflash

« À ce jour, d’innombrables événements ont été rapportés. Les histoires effrayantes, les incidents et les souvenirs des résidents et des visiteurs de la propriété ont été racontés dans des dizaines de productions médiatiques, y compris des livres, des films et des émissions de télévision », un communiqué de presse de Mott & Chace Sotheby’s International Realty lit.

La maison a été vendue pour la dernière fois en 2019. Mott & Chace Sotheby’s Int’l Realty / Blueflash

La résidence de Burrillville, Rhode Island a été récemment vendue à Cory et Jennifer Heinzen en 2019. Cory, un enquêteur paranormal, a déclaré à NBC 10 WJAR à l’époque que la maison ne l’avait pas déçu et avait de nombreuses surprises effrayantes en magasin comme « des portes s’ouvrant et se fermant d’eux-mêmes, des pas, des coups (et) des voix désincarnées.

« Hier soir, nous avons eu une brume noire dans l’une des pièces. Cela ressemble à de la fumée. Il se rassemblera dans une zone, puis il se déplacera », a-t-il déclaré.

Le couple a loué la ferme à des chercheurs paranormaux et à des chasseurs de fantômes et a organisé des visites, des événements et des diffusions en direct pour permettre au grand public de s’amuser.

C’est une maison avec beaucoup d’histoire (effrayante). Mott & Chace Sotheby’s Int’l Realty / Blueflash

Le public est certainement fasciné par la maison depuis la sortie de « The Conjuring », mais le couple qui possédait la maison au moment de la sortie du film n’était pas trop ravi de l’afflux soudain d’attention et de visiteurs.

« De nombreux chercheurs paranormaux qualifiés ont été invités dans la maison – notamment Ed et Lorraine Warren, qui ont fondé la plus ancienne équipe de chasse aux fantômes de la Nouvelle-Angleterre et qui, dans les années 1970, ont été embauchés pour débarrasser la maison de son mal », indique la liste. « Les Warrens ont confirmé que les événements décrits dans les films ‘The Conjuring’ (le troisième récemment sorti) se sont réellement produits. » Mott & Chace Sotheby’s Int’l Realty / Blueflash

En 2015, Norma Sutcliffe et Gerald Helfrich ont poursuivi Warner Bros., comme le rapportait à l’époque EW, affirmant qu’ils avaient subi « des menaces de violence physique et de blessures, des nuits blanches » depuis la sortie du film. Selon Time, le couple a affirmé que le studio de cinéma n’avait approché aucun d’eux pour utiliser la ressemblance de leur maison dans le film.

Maintenant que la maison est à nouveau en vente, de nombreux fans curieux du film ont probablement hâte de jeter un coup d’œil à la propriété eux-mêmes, mais il y a un hic. Les parties intéressées doivent fournir une preuve de fonds juste pour obtenir une visite en personne et signer un accord de non-divulgation pour avoir un aperçu des informations financières complètes de la propriété.