La baleine de Darren Aronofsky est «quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant» taquine Brendan Fraser

La renaissance de Brendan Fraser, ou Brenaissance si vous préférez, bat maintenant son plein, l’acteur bien-aimé devant apparaître comme nous ne l’avons jamais vu auparavant dans le film du réalisateur Darren Aronofsky. La baleine pour le studio A24. Non seulement sera La baleine trouver Fraser dans un rôle différent de tout ce qui l’a précédé, jouant un enseignant solitaire souffrant d’obésité sévère, mais Fraser lui-même a maintenant taquiné que le film lui-même aura également une certaine unicité.

« Ce sera comme quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est vraiment tout ce que je peux vous dire. »

Brendan Fraser est particulièrement méfiant lorsqu’il discute du projet, ce qui ne devrait pas surprendre étant donné que le travail précédent de Darren Aronofosky implique généralement des éléments distinctifs et dynamiques. L’arrière-catalogue d’Aronofsky est particulièrement remarquable et comprend des délices cinématographiques envoûtants tels que Pi, Requiem pour un rêve, Black Swan et Le lutteur. Chaque film est imprégné de ses propres bizarreries narratives et de son atmosphère évocatrice, et, selon Fraser, La baleine ne sera pas différent.

Réalisé par Darren Aronofsky et écrit par Samuel D. Hunter, La baleine est basé sur la pièce de théâtre du même nom de Hunter et met en vedette Brendan Fraser dans le rôle de Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres et professeur d’anglais qui essaie de renouer avec sa fille de 17 ans, le couple s’étant séparé après l’abandon de Charlie sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard. Malheureusement, Charlie a passé son chagrin et sa honte à manger pour tenter de noyer la douleur et la culpabilité.

Avec Hong Chau, Sadie Sink, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Fraser, le Patrouille du destin La star a depuis révélé que le film est « déjà en boîte » et que son rôle comprenait « beaucoup de maquillage et de prothèses ».

« Adapter ma pièce en scénario a été un véritable travail d’amour pour moi », a déclaré Hunter. « Cette histoire est profondément personnelle et je suis très reconnaissant qu’elle ait la chance d’atteindre un public plus large. Je suis un fan de Darren depuis que j’ai vu Requiem for a Dream quand j’étais en première année à l’université en écrivant mes premières pièces, et je suis tellement reconnaissant qu’il apporte son talent et sa vision singuliers à ce film. »

Brendan Fraser a plusieurs projets intrigants et très médiatisés en préparation, l’acteur faisant équipe avec toutes sortes de créatifs talentueux devant et derrière la caméra. Sorti plus tôt cette année, le thriller policier d’époque Pas de mouvement soudain trouve Fraser sous la direction de Steven Soderbergh et aux côtés de Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm et Amy Seimetz.

S’en tenant aux drames policiers, Fraser devrait également jouer dans le prochain western de Martin Scorsese Tueurs de la Lune Fleur aux côtés des acteurs emblématiques Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film détaille une période au cours de laquelle plusieurs membres de la tribu Osage aux États-Unis ont été assassinés dans des circonstances mystérieuses dans les années 1920, déclenchant une enquête majeure du FBI impliquant J. Edgar Hoover. Ne vous y trompez pas, Fraser est de retour et nous ne pourrions être plus heureux.

La baleine devrait être publié au début de 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Unilad.

