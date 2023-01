Où voir The Official Story, le premier film argentin à remporter l’Oscar

in

L’Argentine est l’un des trois pays d’Amérique latine à avoir reçu l’Oscar du meilleur film international.

© IMDbL’histoire officielle.

La candidature au prix du meilleur film international en les oscars Il est généralement très contesté. En Amérique latine, seuls quatre films ont remporté la statuette : un du Mexique, un du Chili et deux d’Argentine. Cette année, la liste pourrait s’étoffer grâce à « Argentine, 1985 »l’un des favoris.

La première fois qu’un pays d’Amérique latine a remporté une statuette du meilleur film international (meilleur film étranger, à l’époque), c’était en 1986. Cette année-là, L’histoire officielle de Luis Puenzo a été choisi par les membres de l’Académie. C’est un film extrêmement important pour le pays en raison de son thème.

Si vous n’avez pas encore vu The Official Story, vous pouvez le retrouver dans le catalogue de Netflix. Le film se déroule en 1983, pendant les derniers jours de la dictature civilo-militaire en Argentine, lorsque Aliciaprofesseur d’histoire, commence à soupçonner l’origine de la fille qu’elle et son mari ont adoptée.

Norma Aleandro joue Alicia Marnet, Héctor Alterio joue le rôle de Roberto Ibáñez et Hugo Arana est Enrique Ibáñez. La production a une durée de près de deux heures au total et son histoire est très grossière pour raconter les interactions entre une personne en faveur de l’armée et une autre (comme beaucoup à cette époque en Argentine) qui commence à soupçonner ce qui s’est passé.

+Combien de films argentins ont été nominés pour un Oscar

En plus de L’histoire officiellesept films argentins ont reçu une nomination pour oscar de la part de L’Académie. Seul le Mexique a plus de nominations, avec neuf dont il n’a remporté qu’une seule fois (Rome). Le secret de ses yeux C’était la deuxième production argentine à remporter la statuette, en 2010.

