« Je me sens toujours belle sans mes cheveux » : Miranda McKeon, sûre de vaincre le cancer

Depuis qu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein en juin 2021, Miranda Mckeon n’a fait que démontrer sa force au million de personnes qui le suivent dans Instagram et ses autres réseaux sociaux. Bien qu’elle n’ait que 19 ans, l’actrice de « Anne avec un E« A réussi à faire face à la maladie avec courage et optimisme, au point de montrer son meilleur visage à chaque chimiothérapie, à chaque visite chez le médecin, dans la plupart des postes qu’il a consacrés à cette épreuve qui a finalement conduit à son Cheveux dorés.

PLUS D’INFORMATIONS: Miranda McKeon, atteinte d’un cancer du sein à 19 ans

Peu de temps avant de recevoir sa dernière chimiothérapie, prévue pour le mardi 12 octobre, le souvenir ‘Josie pye‘Il a complètement rasé ses cheveux blonds qu’elle chérissait tant et qu’elle croyait la définissait en tant que femme. Comme il l’a expliqué, il a décidé d’anticiper les ravages causés par la thérapie pour le bien de sa santé mentale.

Miranda McKeon a fait un rapport sur chacune de ses chimiothérapies. Sur cette photo, de la mi-septembre 2021, il annonce sa sixième séance, avec un tel optimisme qu’il pose même avec un skateboard (Photo : Miranda McKeon / Instagram)

LES CHEVEUX, UN FACTEUR DE STRESS

Depuis qu’il a appris la nouvelle du cancer, McKeon a clairement indiqué qu’il battrait la maladie, bien que cela ne signifiait pas qu’il était débarrassé de sentiments tels que la peur ou la tristesse. En fait, après avoir reçu sa deuxième chimiothérapie, elle s’est ouverte et a dit que, entre autres, «j’ai tellement peur de perdre mes cheveux”.

« J’ai passé beaucoup de temps dans le miroir à m’imaginer chauve», Effrayée, déprimée ou bouleversée, mais avec le temps, et avec l’aide de sa famille, de ses amis et de ses followers, elle a compris que le perdre ne devait pas l’affecter au point de la faire sombrer émotionnellement. Après tout, avec ou sans cheveux, elle serait toujours elle-même.

« J’ai été étonné de voir à quel point je me sens encore belle sans mes cheveux. J’ai réalisé que je suis belle à cause de ma contribution aux conversations, à cause de mon humour et de ma vulnérabilité, à cause du genre d’ami que je suis et à cause de la façon dont je me présente à ceux qui m’entourent. Ma beauté est la chose la moins intéressante chez moi. Mes amis et ma famille m’ont beaucoup soutenu et ont profondément démontré que les gens dans ma vie ne m’aiment pas pour mon apparence, ils m’aiment pour la personne que je suis, et j’aime vraiment cette personne. je pense que je suis belle», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Miranda McKeon s’est rasé les cheveux avec l’aide de sa famille. Malgré le changement radical, elle a l’air très heureuse, avec un sourire jusqu’aux oreilles (Photo : Miranda McKeon / Instagram)

« Je vais certainement manquer de regarder dans le miroir et de me sentir jolie d’une manière conventionnelle, mais je continuerai à célébrer ma beauté d’une manière plus grande et plus significative (et j’ai vraiment une très jolie tête rasée)», a-t-il ajouté dans sa publication

PLUS D’INFORMATIONS: Quel est le statut de Miranda McKeon ?

Miranda McKeon lors d’une séance photo en juillet 2021, après avoir reçu un diagnostic de cancer. Comme elle le dit elle-même sur ses réseaux sociaux, cette image est assez dramatique (Photo : Miranda McKeon / Instagram)

QUAND MIRANDA MCKEON A DÉCOUVERT QU’ELLE AVAIT UN CANCER

Le 18 juin 2021, l’actrice Miranda Mckeon a révélé qu’elle avait un cancer du sein Malgré son jeune âge.

« Le cœur lourd mais plein d’espoir, je partage la nouvelle que l’on m’a récemment diagnostiqué un cancer du sein.», a-t-il partagé ce jour-là, tout en publiant une lettre de quatre pages et une photographie de l’hôpital, le sourire sous son masque. Depuis, elle est motivée. Son cancer était « traitable et très curable”.

« J’ai 19 ans, et selon les statistiques, les chances d’avoir un cancer du sein à cet âge sont de une sur un million. je suis si spécial« Il ajouta.

QUI EST MIRANDA MCKEON ?