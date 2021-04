Resident Evil 2: Guide de tous les trophées et réalisations du remake – Liste des trophées

Le remake aussi Resident Evil 2 demande beaucoup d’habileté en ce qui concerne les trophées du jeu d’horreur. L’obtention du platine ici est assez exigeante et demande un peu de persévérance.

Dans ce Guide des trophées trouvez-vous un Liste avec tous les trophéesqui ont favorisé le Trophée Platine et les DLC Les survivants fantômes et Un autre survivant sont nécessaires. Enfin, nous vous donnerons quelques conseils sur la façon de débloquer les succès individuels.

Resident Evil 2 Remake: la liste complète des trophées

« Resident Evil 2 », sorti en 2019, est un remake de l’original PlayStation de 1998. Avec la nouvelle édition, le titre peut désormais également être joué sur les consoles actuelles telles que Xbox, PS4 et PS5 et donc aussi un jeu potentiel pour débloquer un trophée Platine PlayStation. Vous trouverez ici la liste de tous les trophées et des conseils, astuces et aides qui pourraient vous faciliter l’accès au trophée de platine tant convoité.

Dans l’ensemble, il y a 42 trophées dans le jeu que vous devez déverrouiller pour jouer au jeu 100 pourcent Achevée. La répartition des trophées est la suivante:

1x platine

4x or

9x argent

28x bronze

Y a-t-il des trophées qui peuvent être manqués? Ouiet fabuleux 25 pièces. Pour certains succès, vous avez également besoin de «Resident Evil 2» au moins deux fois jouez au niveau de difficulté le plus difficile « Vétéran ».

De combien de jeux ai-je besoin pour être platine? Pour le platine dans le remake de « Resident Evil 2 », vous devez au moins cinq courses de jeu compléter le mode supplémentaire du Scénario A et B ainsi que les campagnes et scénarios respectifs de Claire et Leon. Selon le nombre de trophées que vous obtenez dans une course, vous devrez peut-être en commencer une autre.

Comme c’est dur RE2–Platine? Puisque vous aurez besoin de plusieurs tours pour débloquer tous les succès et que vous devez jouer en partie sur la difficulté la plus difficile « Vétéran », le trophée de platine de « Resident Evil 2 » est l’un des de plus grands défis. Pour la réalisation de la plus haute réalisation, vous devez donc au moins 30 heures de jeu prévoir de.

Resident Evil 2 Remake: Le trophée Platine

Résident de Raccoon City: Débloquez tous les trophées.

Trophées d’or

Vétéran le premier jour : Terminez la campagne de Léon sur Vétéran.

: Terminez la campagne de Léon sur Vétéran. Étudiant vétéran Mission: Terminez la campagne de Claire sur Vétéran.

Mission: Terminez la campagne de Claire sur Vétéran. Léon « S. » Kennedy : Terminez la campagne de Léon sur Standard ou Vétéran avec le rang S.

: Terminez la campagne de Léon sur Standard ou Vétéran avec le rang S. Héroïne rouge sang chaude: Terminez la campagne de Claire en standard ou en vétéran avec le rang S.

Trophées d’argent

Un nouveau héros Mission: terminer la campagne de Léon. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

Mission: terminer la campagne de Léon. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario Une nouvelle héroïne Mission: Terminez la campagne de Claire. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

Mission: Terminez la campagne de Claire. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario Victoire sur Umbrella : Vivez la vraie fin

: Vivez la vraie fin Je t’ai eu! : Battez G (Phase 2) en utilisant la grue une seule fois.

: Battez G (Phase 2) en utilisant la grue une seule fois. Extermination du raton laveur : Détruisez tous les ratons laveurs.

: Détruisez tous les ratons laveurs. serrurier : Ouvrez tous les coffres-forts et verrous du jeu.

: Ouvrez tous les coffres-forts et verrous du jeu. Frugaliste : Terminez le jeu sans utiliser d’objet de guérison.

: Terminez le jeu sans utiliser d’objet de guérison. Bonne empreinte carbone : Faites un maximum de 14 000 pas en une seule partie.

: Faites un maximum de 14 000 pas en une seule partie. Un vrai shérif: Terminez le scénario «No Way Out». (DLC: Les survivants fantômes)

Trophées de bronze

La cité des morts : Atteignez le poste de police. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

: Atteignez le poste de police. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario Chemin vers la déesse : Résolvez le puzzle de la statue de la déesse. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

: Résolvez le puzzle de la statue de la déesse. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario Pluie sans fin : Échappez au poste de police. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

: Échappez au poste de police. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario Piraté avec succès : Terminez le segment d’Ada. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

: Terminez le segment d’Ada. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario Cache-cache : Terminez le segment de Sherry. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

: Terminez le segment de Sherry. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario J’ai besoin d’une douche : Échapper aux égouts. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario

: Échapper aux égouts. – Vous l’obtiendrez automatiquement dans le Scénario Bases de la survie : Combinez deux objets l’un avec l’autre.

: Combinez deux objets l’un avec l’autre. Crâne carré : Augmentez le nombre de vos emplacements d’inventaire.

: Augmentez le nombre de vos emplacements d’inventaire. Adaptation : Modifier une arme.

: Modifier une arme. Je n’ai pas besoin d’arme : Battez un adversaire avec un couteau.

: Battez un adversaire avec un couteau. Prend ça! : Contre-attaque avec une arme secondaire.

: Contre-attaque avec une arme secondaire. Cela devrait les arrêter : Montez une fenêtre avec des planches de bois.

: Montez une fenêtre avec des planches de bois. Contrôle du raton laveur : Détruisez un M. Raccoon.

: Détruisez un M. Raccoon. Craquelins de réservoir : Pénétrez dans un coffre-fort portable.

: Pénétrez dans un coffre-fort portable. Première effraction : Choisissez un coffre-fort avec une serrure à combinaison.

: Choisissez un coffre-fort avec une serrure à combinaison. Bon appétit : Tirez sur la grenade que vous avez percutée dans la bouche d’un adversaire.

: Tirez sur la grenade que vous avez percutée dans la bouche d’un adversaire. Massacre de zombies : Tuez 3 ennemis instantanément avec une arme secondaire.

: Tuez 3 ennemis instantanément avec une arme secondaire. Comme le tir au pigeon d’argile : Tirez sur un chien zombie ou un licker depuis les airs.

: Tirez sur un chien zombie ou un licker depuis les airs. acouphène : Paralyse l’audition d’un licker.

: Paralyse l’audition d’un licker. Chapeau! : Tirez sur le chapeau du Tyran.

: Tirez sur le chapeau du Tyran. Chasseur de trésor : Utilisez les indices photo pour trouver deux objets cachés.

: Utilisez les indices photo pour trouver deux objets cachés. Gaspillage de place : Maximisez votre espace d’inventaire.

: Maximisez votre espace d’inventaire. Super espion : Complétez le segment à l’aide du visualiseur EMF uniquement.

: Complétez le segment à l’aide du visualiseur EMF uniquement. Jeune réfugié : Dans la section de Sherry, évadez-vous de la chambre dans les 60 secondes.

: Dans la section de Sherry, évadez-vous de la chambre dans les 60 secondes. Temps facile : Battez G (phase 4) avec au moins 4 minutes pour faire exploser.

: Battez G (phase 4) avec au moins 4 minutes pour faire exploser. En un clin d’œil : Battez le Super Tyrant avec au moins 5 minutes pour exploser.

: Battez le Super Tyrant avec au moins 5 minutes pour exploser. Soif de connaissance : Lire tous les fichiers.

: Lire tous les fichiers. La grande faucheuse : Terminez le 4e mode auxiliaire Survivor.

: Terminez le 4e mode auxiliaire Survivor. Mister Mud Bear : Détruisez tous les personnages cachés de M. Raccoon en mode The Ghost Survivors. (DLC: Les survivants fantômes)

: Détruisez tous les personnages cachés de M. Raccoon en mode The Ghost Survivors. (DLC: Les survivants fantômes) Jill sur les talons: Lisez une lettre que Jill a laissée derrière elle. (DLC: Un autre survivant)

Resident Evil 2 Remake guides, aide et astuces

Avez-vous besoin de soutien avec vos courses et restez absolument coincé, comme avec celui-ci? Puzzle de pièces d’échecs, vous trouverez un aperçu de toutes les aides de jeu ici, afin d’avancer plus loin dans « Resident Evil 2 » et ainsi vous rapprocher du platine: