William Shatner, le capitaine Kirk d’Hollywood, explose dans l’espace à bord d’une fusée construite par Jeff Bezos

Van Horn : Le capitaine Kirk d’Hollywood, William Shatner, 90 ans, a explosé dans l’espace mercredi dans une convergence de science-fiction et de réalité scientifique, atteignant la dernière frontière à bord d’un navire construit par la société Blue Origin de Jeff Bezos.

Le héros de « Star Trek » et trois autres passagers ont grimpé à environ 106 kilomètres au-dessus du désert de l’ouest du Texas dans la capsule entièrement automatisée, puis ont été parachutés en toute sécurité sur le sol du désert lors d’un vol qui a duré un peu plus de 10 minutes.

Shatner est devenu la personne la plus âgée dans l’espace, éclipsant le précédent record – établi par un passager lors d’une escapade similaire sur un vaisseau spatial Bezos en juillet – de huit ans.

« Cela ne ressemblait à rien de ce qu’ils ont décrit », a déclaré Shatner alors que la capsule descendait vers la Terre.

Les fans de science-fiction se sont délectés de l’opportunité de voir l’homme le plus connu sous le nom du fidèle capitaine James T. Kirk du vaisseau spatial Enterprise aller hardiment là où aucune star de la télévision américaine n’est allée auparavant.

Shatner a déclaré avant le compte à rebours qu’il prévoyait de passer ses trois minutes d’apesanteur environ à regarder la Terre, son nez appuyé contre les fenêtres de la capsule.

« La seule chose que je ne veux pas voir, c’est un petit gremlin qui me regarde », a-t-il plaisanté, se référant à l’intrigue de son épisode « Twilight Zone » de 1963 intitulé « Cauchemar à 20 000 pieds ».

Bezos est un grand fan de « Star Trek » – le fondateur d’Amazon a fait une apparition en tant qu’extraterrestre dans l’un des derniers films « Star Trek » – et Shatner est monté gratuitement en tant qu’invité.

Le décollage a apporté une puissance de star inestimable à la société de vaisseaux spatiaux de Bezos, compte tenu de son attrait pour les baby-boomers, les observateurs de célébrités et les passionnés de l’espace. Shatner a joué dans l’original « Star Trek » de la télévision de 1966 à 1969, à l’époque où les États-Unis couraient pour la lune, et est ensuite apparu dans une série de films « Star Trek ».

Bezos lui-même a conduit les quatre vers le pad, les a accompagnés jusqu’à la plate-forme au-dessus du sol et a fermé l’écoutille après qu’ils soient montés à bord de la fusée de 60 pieds. La capsule, New Shepard, a été nommée en l’honneur du premier Américain dans l’espace, Alan Shepard.

« C’est un moment de pincement pour nous tous de voir le capitaine James Tiberius Kirk aller dans l’espace », a déclaré Jacki Cortese, commentateur du lancement de Blue Origin, avant le décollage. Elle a dit qu’elle, comme tant d’autres, avait été attirée par le secteur spatial par des émissions comme « Star Trek ».

Le vol intervient alors que l’industrie du tourisme spatial prend enfin son envol, avec des passagers à bord de navires construits et exploités par certains des hommes les plus riches du monde.

Richard Branson de Virgin Galactic a ouvert la voie en voyageant dans l’espace dans sa propre fusée en juillet, suivi de Bezos neuf jours plus tard lors du premier vol de Blue Origin avec un équipage. Le SpaceX d’Elon Musk a effectué son premier voyage privé à la mi-septembre, mais sans Musk à bord.

La semaine dernière, les Russes ont envoyé un acteur et un réalisateur à la Station spatiale internationale pour un projet de réalisation de film.

« Nous n’en sommes qu’au début, mais à quel point ce début est miraculeux. Comme c’est extraordinaire de faire partie de ce début », a déclaré Shatner dans une vidéo de Blue Origin publiée la veille de son vol.

Shatner s’est joint à Audrey Powers, vice-président de Blue Origin et ancien contrôleur de vol de la station spatiale pour la NASA, et deux clients payants : Chris Boshuizen, un ancien ingénieur de la NASA qui a cofondé une société de satellites, et Glen de Vries d’une société de logiciels 3D. . Blue Origin ne divulguerait pas le coût de ses billets.

Shatner a traité son prochain vol pour rire la semaine dernière au New York Comic-Con. L’acteur a déclaré que Blue Origin l’avait informé qu’il serait le gars le plus âgé de l’espace.

« Je ne veux pas être connu comme le plus vieux gars de l’espace. Je suis le putain de capitaine Kirk ! » il s’est excalmé. Puis il balbutia d’une voix faussement paniquée : « Capitaine Kirk, aller là où personne… Je vais quoi ? Où vais-je? »

Il a avoué : « Je suis le capitaine Kirk et je suis terrifié.

Blague à part, Blue Origin a déclaré que Shatner et le reste de l’équipage répondaient à toutes les exigences médicales et physiques, y compris la capacité de monter et descendre plusieurs volées de marches à la tour de lancement. Les passagers sont soumis à près de 6 G, soit six fois la force de la gravité terrestre, lorsque la capsule revient sur Terre.

Shatner tirant dans l’espace est « la chose la plus dingue que j’aie jamais vue », a déclaré Joseph Barra, un barman venu de Los Angeles pour aider à organiser les festivités de la semaine de lancement de Blue Origin. « William Shatner met la barre haute pour ce qu’un homme de 90 ans peut faire. »

