Adventure Time : Distant Lands aura-t-il une deuxième saison sur HBO Max ?

Avec la finale de HBO Max Special Temps de l’aventure : terres lointaines diffusé le 2 septembre, de nombreux fans se sont demandé si c’était vraiment la fin. Les supporters inconditionnels ont été agréablement surpris d’entendre que leurs amis préférés reviendraient sur les écrans de télévision avec cette série limitée, comprenant quatre nouveaux épisodes d’une heure, et sur la base des critiques, ils n’ont pas été déçus.

Les charmantes aventures de Jake et Finn s’arrêteront-elles là, ou feront-elles un retour pour la deuxième fois ? Le renouvellement ou non de la spéciale HBO Max pour une autre saison dépend de quelques facteurs.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Jake, un dessin animé humain joué par l’acteur Jeremy Shada, et son chien meilleur ami parlant, agent double nommé Finn, exprimé par John (pas-Joe-the-baseball-legend) Dimaggio, ont régné Cartoon Network en tant que partenaires bien-aimés dans le crime pour près d’une décennie avant que les directeurs créatifs n’annoncent Temps de l’aventure leur démission officielle. Même s’ils ont dû tirer quelques pages du Garçon qui criait au loup livre car les aventures de ce duo dynamique étaient loin d’être terminées à l’époque.

En 2018, la série pionnière de dix saisons Adult Swim – connue pour utiliser des dessins animés et des personnages enfantins comme moyen de démontrer des concepts plus sombres et plus matures – s’est terminée de manière épique avec le dernier épisode, intitulé Viens avec moi, abordant le thème le plus sombre à ce jour : la mort. Il est tout à fait normal qu’une finale aussi grandiose et épique rencontre une fin aussi ultime, mais équivoquement attachante – c’est-à-dire si elle était vraiment aussi ultime qu’elle le paraissait.

Temps de l’aventure : terres lointaines reprend là où l’histoire s’est arrêtée pour la dernière fois, en se concentrant sur le noyau de personnages chéris et sur ce qu’ils ont fait depuis, en plus d’en introduire de nouveaux. La princesse Bubblegum fait un retour complet tandis que les rôles de soutien, en particulier Peppermint Buttler, en reçoivent de nouveaux.

Sur la base de la quantité d’évaluations positives que cette libération soudaine et totalement inattendue a déjà gagnée, l’espoir d’une autre résurrection n’est pas trop exagéré. Selon le producteur Adam Muto, il existe trois principaux éléments qui détermineront si la spéciale sera renouvelée pour une deuxième saison.

HBO Max désir et demande

Dans une récente interview avec IGN, Muto a révélé une raison majeure pour Terres lointaines retour initial à conférer par l’adoption de HBO Max ouvrant un nouveau débouché pour le développement moderne, la croissance imaginative et la sensibilisation percutante. Des documentaires aux drames, il est indéniable que HBO s’est bâti une réputation de bonne réputation dans le département de création de contenu exceptionnel, acclamé par la critique et largement recherché. C’est le genre de réputation avec le pouvoir de ramener d’entre les morts un complot prévoyant de prendre sa retraite il y a des années.

En effet, il y a une indéniable aura de beauté derrière l’histoire qui se terminait auparavant par une acceptation métaphorique ambiguë de la mort comme inévitable pour toutes les créatures vivantes, mais où sont la magie et l’aventure là-dedans ? L’administration de HBO a évidemment vu le potentiel d’expansion et de croissance enchanté de l’émission avant même que Huto ne reprenne le souffle pour le voir lui-même.

Sans leur intérêt, leur vision et leur soutien parrainés, Huto n’aurait peut-être pas été aussi inspiré pour raviver ses flammes à la retraite. En d’autres termes, l’approbation par HBO de cette série joue un rôle énorme pour distinguer si Terres lointaines reviendra.

Ceux qui sont déçus de ne pas savoir ce que l’avenir réserve à cet équipage charismatique peuvent se réjouir des encouragements récents de HBO concernant une autre adaptation dérivée qui devrait sortir dans le futur, seule celle-ci mettant en vedette des « versions de genre échangées de Jake et Finn, » Fionna et Cake.

Commercialisation de masse et popularité

Des sources affirment que Muto revendique également une forte chance pour que le groupe soit ramené à la demande de la population. À savoir, le renouveau de la série dépend principalement de ce que les gens « veulent » et de leur désir de plus. Heureusement pour ceux qui entrent dans la catégorie « je n’en ai jamais assez », Terres lointaines ne manque pas de chance dans ce département.

Depuis ses débuts en juin 2020, cette fonctionnalité de suivi a des fans devenus fanatiques, recevant une attention positive même des passionnés les plus fidèles et les plus fidèles.

De bout en bout, ce court spin-off est resté fidèle à l’intégrité fantasque et pleine d’esprit, mais positivement attachante qui a fait de la série originale une délicatesse si unique.

Certains publics auraient pu penser que l’épisode final de la suite, intitulé « Wizard City », offrait une satisfaction et une clôture subtiles par rapport au premier ministre beaucoup plus attachant de Together Again, qui a été diffusé avant et tournait autour des aventures continues de Jake et Finn dans l’au-delà; Cependant, cela a également laissé la porte grande ouverte à une toute autre intrigue. Toutes divergences mises à part, la probabilité d’une signature pour la saison deux est extrêmement élevée par rapport aux normes de popularité.

Temps

Surtout, Muto dit que le potentiel d’extension de la spéciale dépendra le plus du calendrier. Tout le monde connaît le dicton infâme et séculaire, « l’absence rend le cœur plus affectueux ». Eh bien, quand il s’agit d’approuver la spéciale pour un autre tour, ce concept est vrai.

Temps de l’aventure est une production si solide à ce stade, pourquoi risquer de gâcher le mojo magique en le précipitant à des fins agréables, non? D’après les sources recueillies, Muto craint que la présence sur scène de Finn et Jake ne dépasse leur accueil si leur récit est à découvert; cependant, en témoignage des innombrables critiques élogieuses Terres lointaines a reçu depuis ses débuts, il n’a rien à craindre. Parallèlement à leurs intrigues intemporelles et à leurs sketchs cultes, ces personnages ne pourraient jamais vieillir, et maintenant, selon « l’au-delà », littéralement.

« Together Again », centré sur les retrouvailles éternelles des couples et les aventures après la mort, a présenté la fermeture parfaite dont les téléspectateurs fidèles auraient pu avoir besoin. Sur une autre note, cependant, il a également fourni le portail parfait vers un tout nouveau monde de création et d’aventure pour ces casse-cou intrépides à embarquer.