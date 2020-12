Kyrie Irving parle de la situation des fusées de James Harden

Kyrie Irving est de retour pour parler avec les médias.

Kyrie Irving a eu une relation d’amour-haine avec les médias au fil des ans et récemment, elle a atteint son paroxysme car il a dit qu’il ne ferait plus de disponibilité médiatique. Au lieu de cela, Kyrie a publié une déclaration à la presse qui a fait l’objet d’un examen approfondi. Après avoir disputé son premier match de pré-saison hier soir, Irving a décidé de faire un 180, et aujourd’hui, il s’est rendu disponible aux journalistes. Le meneur de jeu superstar a parlé d’un certain nombre de sujets, dont James Harden qui traverse un drame à Houston. Harden a exprimé le désir d’être échangé à Brooklyn, ce qui transformerait certainement les Nets en une super équipe automatique. Quoi qu’il en soit, Irving a adopté une approche plus diplomatique, notant qu’il veut le meilleur pour Harden, aller de l’avant. « James est un grand joueur et je lui souhaite bonne chance », a déclaré Irving via Brandon « Scoop B » Robinson de Heavy.com. «Je veux juste qu’il soit heureux, qu’il soit en sécurité dans ce qu’il est en tant qu’homme d’abord, puis en tant que basketteur, quoi qu’il arrive entre ces conversations, c’est entre eux. À ce stade, il semble peu probable que les Nets puissent donner aux Rockets ce qu’ils veulent, d’autant plus qu’ils voudraient probablement Irving en retour. Malgré cela, les fans de Nets continuent de rêver et ils continueront de le faire jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. Michael Reaves /