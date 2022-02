The Fairly OddParents aura une nouvelle série d’action en direct à Paramount +

caricature de Nickelodéon »Les parrains magiques », recevra une nouvelle série qui combinera animation et prise de vue réelle. À présent primordial a révélé une nouvelle bande-annonce avec des illustrations officielles pour ce nouvel épisode des êtres magiques, Cosmo et Wanda, qui sera présenté en première le 31 mars. » Les parents assez étranges : assez étranges « mettra son histoire quelques années après la série originale, mettant en vedette la cousine de Timmy Turner Vivian » Viv » Turner et son nouveau demi-frère Roy Raskin.

De la même manière, cette nouvelle série se déroulera dans la ville fictive de Dimmsdale, où se trouvent des créatures magiques qui sont assignées aux enfants à la vie malheureuse, garantissant à leurs parrains magiques le pouvoir de leurs souhaits.

La protagoniste de 13 ans Viv demande l’aide de Wanda et Cosmo pour s’adapter à une nouvelle maison après que son père Ty a déménagé sa famille pour retrouver sa petite amie du lycée, Rachel Raskin. Cependant, son demi-frère Roy est témoin du transfert de la fée de Viv, ils se voient donc tous deux attribuer la capacité d’avoir des souhaits par Wanda et Cosmo.

La bande-annonce nous donne un aperçu de la façon dont la série sera en direct mais qu’elle comportera un style d’animation, en particulier Cosmo et Wanda qui reviennent à leur apparence de la série originale. Les téléspectateurs pourront également voir une version plus adulte de Timmy Turner, qui est celui qui présente Viv à ses Fairly OddParents.D’autres personnages emblématiques de la série animée tels que Jorgen Von Strangle feront leur retour.

Paramount+ a annoncé Fairly Odder en février 2021 et a annoncé la production en juin de la même année. En novembre, producteur exécutif et coproducteur Christopher J. Nowak a partagé la première photo du casting de ce nouvel opus de The Magical Godparents.

Ce n’est pas la première fois que Paramount + relance une série Nickelodeon, comme précédemment la plate-forme de streaming a ramené iCarly en juin 2021 et aura également un nouvel épisode de redémarrage des Razmoket, et a déjà créé la série dérivée de SpongeBob, » Kamp Koral » ‘ et une prochaine série d’action en direct Dora l’exploratrice.

De plus, ce ne sera pas la première fois que The Fairly OddParents aura une production en direct, puisqu’auparavant, Drake Bell et Danielle Monnet ils ont joué dans trois films de la série dans ce format, qui ont été créés en 2011 et 2014 sur Nickelodeon.