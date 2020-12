Seule l’éclipse totale de soleil de 2020 fait vibrer les spectateurs en Amérique du Sud

La seule éclipse solaire totale de 2020 a ébloui les spectateurs en Amérique du Sud, et certains ont eu de la chance alors même que le ciel couvert menaçait de mettre un frein à un incroyable événement céleste.

Le soi-disant cône sud a maintenant subi deux éclipses solaires totales au cours des années consécutives. Mais chaque événement était unique. Les deux éclipses étaient visibles au Chili et en Argentine, mais l’éclipse solaire totale de 2019 s’est produite en hiver pour l’hémisphère sud et en fin d’après-midi. Cela signifiait que le soleil était bas à l’horizon, de sorte que le ciel n’était pas aussi sombre que cette année.

L’éclipse de lundi (14 décembre) s’est produite pendant l’été de l’hémisphère sud et plus près de midi, de sorte que le soleil était situé plus haut dans le ciel. Lors d’une interview en espagnol de la NASA, Daniela Fernandez de l’Institut d’astrophysique de l’Université pontificale catholique du Chili a déclaré que l’installation disposait de nombreux outils prêts à être utilisés pour tirer parti de sa position quasi zénithale dans le ciel cette année. Malheureusement, il était complètement couvert à l’observatoire astronomique de l’université pendant l’éclipse.

Image 1 sur 4 L’éclipse solaire totale vue de Piedra del Aquila, province de Neuquén, Argentine, le 14 décembre 2020. (Crédit d’image: Ronaldo Schemidt / AFP via ) Image 2 sur 4 L’effet de la bague en diamant est observé lors de l’éclipse solaire totale de Piedra del Aquila, province de Neuquen, Argentine, le 14 décembre 2020. (Crédit d’image: Ronaldo Schemidt / AFP via ) Image 3 sur 4 A lire : Des images effrayantes montrent des cellules des voies respiratoires grouillant de SRAS-CoV-2 Un lambeau de soleil apparaît après la totalité alors que la lune se déplace sur le soleil lors d’une éclipse solaire totale le 14 décembre 2020 à Teodoro Schmit, au Chili. (Crédit d’image: Marcelo Hernandez / ) Image 4 sur 4 Vue du soleil partiellement couvert par la lune lors de l’éclipse solaire partielle à Buenos Aires le 14 décembre 2020. (Crédit image: Juan Mabromata / AFP via )

D’autres endroits du Chili ont eu une meilleure vue sur l’éclipse solaire totale et l’enthousiasme local n’a pas faibli.

L’éclipse partielle, lorsque la lune a semblé pour la première fois «mordre» du soleil, a touché terre au Chili à 11 h 38, heure locale (9 h 38 HNE; 14 h 38 GMT) sur la côte ouest du pays, selon TimeAndDate .com.

Image 1 sur 2 (Crédit d’image: TVN Chili / YouTube) Image 2 sur 2 (Crédit d’image: TVN Chili / YouTube)

Les spectateurs des régions chiliennes de Bío Bío, Araucanía et Los Ríos attendaient avec impatience l’événement, beaucoup se préparaient avec des masques faciaux et des lunettes solaires, et espéraient le meilleur dans les conditions nuageuses fluctuantes.

Le radiodiffuseur public TVN Chili a interviewé des familles enthousiastes et des vendeurs de produits alimentaires qui s’étaient rassemblés sur le chemin de la totalité.

Attraper une éclipse solaire totale sur Terre est le résultat de beaucoup de choses qui vont bien, et les nuages ​​peuvent malheureusement jeter une clé dans l’observation de l’éclipse. C’est par pure chance que la lune terrestre soit à la bonne distance de notre planète et à la bonne taille pour pouvoir bloquer tout le disque du soleil, permettant ainsi à la couronne vaporeuse et ultra-chaude, ou «couronne» du soleil, de passer à travers. Une vue des éclipses solaires martiennes révèle que les éclipses solaires totales ne sont pas un phénomène qui se produit régulièrement dans le système solaire.

Image 1 sur 3 A lire : AstroSat de l'ISRO détecte la galaxie qui est l'une des premières sources de lumière UV dans l'espace Les gens regardent l’éclipse solaire totale sur les rives du lac Villarrica à Pucón, dans le sud du Chili, le 14 décembre 2020. (Crédit image: Martin Bernetti / AFP via ) Image 2 sur 3 Vue de l’éclipse totale de soleil à Pucón, dans le sud du Chili, le 14 décembre 2020. Des milliers de touristes et de résidents du sud du Chili ont vu leurs espoirs de voir une éclipse totale de soleil se réduire alors que de fortes pluies sont tombées lundi quelques heures avant la date prévue. un événement. (Crédit image: Martin Bernetti / AFP via ) Image 3 sur 3 L’éclipse solaire totale vue de Pucón, dans le sud du Chili, le 14 décembre 2020. (Crédit image: Martin Bernetti / AFP via )

Les téléspectateurs de Pucón, dans la région de l’Araucanía au Chili, ont reçu environ 2 minutes de totalité, qui ont commencé à 13 h 03 heure locale (11 h 03 HNE; 16 h 03 GMT). TVN Chili a diffusé des images en direct de la foule de Pucón applaudissant lorsque la lumière du jour a commencé à diminuer quelques minutes avant la totalité. Bien que le ciel soit resté couvert, l’anneau coronaire de l’éclipse totale était visible.

Dans le sud de l’Argentine, moins de nuages ​​bloquaient la vue de l’éclipse de Balneario el Cóndor dans la région du Río Negro. Les téléspectateurs y ont vécu 1 minute et 48 secondes de totalité, selon TimeAndDate.com.

La #SolarEclipse totale d’aujourd’hui était la seule #éclipse solaire totale de l’année. Bien qu’il soit principalement visible depuis la Terre dans certaines parties de l’Amérique du Sud, #GOESEast avait une vue parfaite de l’ombre de la lune se déplaçant sur la Terre. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW14 décembre 2020

L’éclipse solaire totale a permis aux téléspectateurs de repérer environ cinq proéminences solaires, ou éruptions solaires, à la surface du soleil. La lune a pu bloquer suffisamment la lumière du soleil pour que ces flammes solaires puissent être vues le long du bord du disque lunaire. Des images provenant d’endroits légèrement nuageux ont également donné à la vue une qualité oscillante qui a ajouté à la nature fascinante de l’événement.

L’éclipse solaire a également été vue depuis l’espace. Le satellite GOES East géré par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a capturé une vue de l’ombre de la lune balayant l’hémisphère sud.

L’éclipse solaire partielle en Amérique du Sud s’est terminée à l’est de Salina de Eje, en Argentine, à 14h51 heure locale (12h51 HNE, 1751 GMT).

L’éclipse solaire partielle est vue à travers un projecteur au planétarium Galileo Galilei à Buenos Aires, le 14 décembre 2020. (Crédit image: Juan Mabromata / AFP via )

La prochaine éclipse solaire totale se produira sur la péninsule antarctique le 4 décembre 2021. Une éclipse solaire annulaire, ou «anneau de feu», sera visible depuis l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie le 10 juin 2021. La prochaine fois, une éclipse solaire l’éclipse traversera le cône sud de l’Amérique du Sud lors d’une éclipse annulaire le 2 octobre 2024.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.