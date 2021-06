Le succès de Fast and Furious est dû à sa distribution diversifiée, selon l’actrice

Bien qu’à ses débuts, la saga « Fast and Furious » ait présenté des descriptions stéréotypées de certaines cultures, comme c’est le cas des cartels criminels mexicains ou de la mafia japonaise, quelque chose qui a été mis en évidence dans la grande diversité dont le gang Dominic Toretto, un personnage joué par Vin Diesel.

Des personnages comme Letty, Roman et Han ont joué un rôle important dans « Fast and Furious », offrant une distribution de personnages principaux beaucoup plus diversifiée que d’autres franchises d’action, en particulier après l’ajout de plus de personnages féminins, notamment les actrices Charlize Theron, Helen Mirren et Nathalie Emmanuel.

C’est précisément Emmanuel qui a souligné que cette diversité a contribué à améliorer le succès de « Fast and Furious » à chaque nouvel opus et que c’est ce qui l’a attirée à faire partie de la franchise dans son septième opus, selon une récente interview. l’actrice a joué pour Coming Soon.

Emmanuel souligne que l’une des choses qui l’ont attiré dans le premier opus de « Fast and Furious » était le type de représentation raciale qu’il a présenté au public, arguant qu’il n’y avait pas de personnages comme eux étant les protagonistes de grands films à cette époque. .

J’ai toujours pensé que c’était important, surtout pour une jeune femme, et une jeune femme à moitié noire, de voir que c’était si grand et important.

« Nous devrions tous être représentés et je pense que cela contribue au succès de ces films », a conclu l’actrice. Nathalie Emmanuel souligne également l’importance d’avoir rejoint la franchise dans le rôle d’une femme de couleur intelligente, puisque Ramsey, son personnage, est un génie de l’informatique. qui a pris de la force dans un domaine dominé par les hommes.

« Fast and Furious », malgré la diversité de ses personnages, n’a pas vraiment été une saga qui a présenté une grande intégration avec beaucoup d’entre eux. L’actrice Jordana Brewster a indiqué qu’elle devait exiger plus de séquences d’action dans « F9 », un film qui la montre pour la première fois avec Michelle Rodriguez, puisque les deux personnages sont présents depuis le début de la franchise.