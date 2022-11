Kumail Nanjiani veut poursuivre son voyage MCU avec Iman Vellani de Mme Marvel

Bien que Éternels a rencontré des critiques mitigées de la part des fans et des critiques, le public accueillerait plus d’apparitions du groupe de héros immensément puissant. Le film est arrivé en novembre 2021, présentant aux fans de MCU la race d’êtres immortels qui ont façonné l’histoire et la culture de la Terre. Le film présentait un casting de stars, avec Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et Kumail Nanjiani ouvrir la voie. Malheureusement, nous n’avons encore vu aucun personnage reprendre son rôle dans un autre projet MCU, bien que Nanjiani dise qu’il veut continuer son temps avec son personnage, Kingo.





L’acteur s’est récemment assis avec le podcast Bingeworthy, avec ses pensées capturées via The Playlist. Au cours de l’épisode, Nanjiani a discuté de son rôle dans Éternels et pourquoi il aimerait faire équipe avec une autre star du MCU. « J’adorerais faire équipe avec Mme Marvel! » explique l’acteur. « J’adore ce spectacle et j’ai pensé Iman [Vellani] était si bon, et je viens de la rencontrer et de passer du temps avec elle pour la première fois, et c’est juste une actrice si talentueuse et un être humain si merveilleux, et je pense que nous serions formidables à l’écran ensemble. J’adorerais être jumelé avec Mme Marvel. »

Bien sûr, Vellani a fait ses débuts au MCU plus tôt cette année en tant que star titulaire, également connue sous le nom de Kamala Khan, dans Mme Marvel. La série Disney+ a introduit le héros dans l’univers connecté aux côtés de Matt Lintz, Yasmeen Fletcher et Zenobia Shroff. Elle jouerait le personnage pendant six épisodes, et les fans peuvent s’attendre à la voir reprendre son rôle dans le prochain film, Les Merveilles, aux côtés de Brie Larson et Teyonah Parris en 2023.





Quand Kumail Nanjiani reviendra-t-il au MCU?

Éternels a été un succès au box-office, même s’il n’a pas atteint les sommets des plus grands films de Marvel. L’image a rapporté un peu plus de 400 millions de dollars, comparable à d’autres films d’origine de la phase quatre tels que Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Cependant, un casting de certaines des plus grandes stars d’Hollywood serait insensé d’abandonner par Marvel, ce qui signifie que les fans verront probablement un retour de certains de leurs préférés. Éternels personnages.

Bien que Patton Oswalt ait confirmé une suite plus tôt cette année, Kumail Nanjiani dit au podcast Bingeworthy qu’il n’a encore entendu aucun mot de Marvel Studios. « Je n’en ai aucune idée. Je ne pense pas que Patton avait raison », explique-t-il. « Je pense qu’il y avait un site Web canular – l’un de ceux où il est à une lettre près du vrai. Ils l’ont tweeté, et il s’est répandu, et je pense que c’est ce que Patton a vu. » Il continue : « Honnêtement, je ne sais rien. J’adorerais que Kingo revienne. J’adore jouer ce personnage… Celui-là est très amusant à jouer, tu es juste de bonne humeur. Tu fais des pistolets à doigt, tu es comme une star de cinéma – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Tu es juste de bonne humeur tout le temps. »

Pour l’instant, les fans devront attendre et voir si un éventuel Éternels 2 est éclairé par les studios Marvel. Le public s’attend à voir plus de la distribution fantastique, bien qu’ils ne puissent apparaître que dans une série Disney + ou un film d’équipe à partir de maintenant. Cependant, Nanjiani apparaîtra aux côtés de Mme Marvel d’Iman Vellani s’il a son mot à dire sur l’avenir de son personnage.