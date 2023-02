Qui est Yara Shahidi, l’actrice qui donne vie à Tinker Bell dans Peter Pan et Wendy ?

Disney+

Yara Shahidi est l’actrice qui donnera vie à Tinker Bell en live action Peter Pan et Wendy et nous vous disons qui c’est.

©IMDBYara Shahidi a joué dans des projets comme Grown-ish

L’actrice Yara Shahidi est sur toutes les lèvres après le premier regard sur l’action en direct Peter Pan et Wendycomme cela s’est produit à l’époque avec Halle Bailey lorsqu’il a été annoncé qu’il s’agirait d’Ariel, enLa petite SirèneBien Yara n’est pas blanche et blonde, comme Tinkerbell dans le film d’animationqui a déclenché à la fois le mécontentement des uns, et les applaudissements des autres, mais au-delà de ladite polémique, On vous dit qui est Yara Shahidi, l’actrice derrière le personnage emblématique de Disney.

Yara est une actrice originaire de Minneapolis, Minnesota. Il a 23 ans et a travaillé à la fois sur des projets d’animation, des séries et des films d’action en direct. La famille de Yara regorge de célébritéset bien ça l’est fille d’Afshin Shahidi, un photographe irano-américain et de Keri Shahidi (Père américain!, Dans la maternité), actrice afro-américaine. Est aussi La soeur de Sayeed Shahidi (La première famille) et Ehsan Shahidi (histoire de crime américain).

+ Dans quels films et séries Yara Shahidi est-elle apparue ?

L’actrice, qui donnera vie à Thinker Bell dans Peter Pan et Wendy Il a 39 crédits au cinéma et à la télévision, y compris des films, des séries et des publicités.d’accord avec IMDB. Sur les réseaux sociaux, comme Instagram, ajouter plus de 8 millions de followers.

En tant qu’actrice, elle a joué dans la série Le jour de congé de Yara Shahidi, Cultivé et Noirâtreoù il a donné vie à Zoey Johnson. Il a également donné sa voix à niveau intrépide, Pat’ Patrouille, Alliances : une astuce de Lumière et petit pied. En 2009, il apparaît dans le sixième chapitre de la saison 3 de Les sorciers de Waverly Placeavec Selena Gomez.

En plus de ses rôles, elle a été reconnue par BET Award de la meilleure jeune star et pour leNAACP Image Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans noirâtre.

Au-delà d’agir a obtenu un baccalauréat en études afro-américaines et sociales de Harvardoù il s’est terminé en 2022, selon Disney.

