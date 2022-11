Gigantosaurus Saison 3 Episode 26 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada

Tant de personnes qui préfèrent regarder des séries animées recherchent actuellement la date de sortie de Gigantosaurus Saison 3 Episode 26. Les fans de cette série sont vraiment très excités pour cet épisode à venir. Nous sommes donc là pour vous remplir un dossier d’informations sur cette série et son prochain épisode. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 26 de la saison 3 de Gigantosaurus. En dehors de cela, vous apprendrez ici comment regarder cette série, la liste des épisodes, la liste des acteurs et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails ci-dessous.

C’est une série animée préscolaire et elle a été créée par Franck Salomé, Nicolas Sedel, Fernando Worcel et réalisée par Olivier Lelardoux. Cette série est basée sur le livre qui a été écrit par Jonny Duddle. Le premier épisode de cette série est sorti le 18 janvier 2019 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité dans différentes parties du monde.

L’histoire de cette série suit quatre amis dinosaures qui interagissent avec le spectateur et explorent leur monde et recherchent et découvrent le dinosaure titulaire. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Actuellement, les fans des différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 26 de la saison 3 de Gigantosaurus. Alors sachons-le.

Gigantosaurus Saison 3 Épisode 26 Date de sortie

Maintenant, nous allons partager la date de sortie de l’épisode 26 de la saison 3 de Gigantosaurus. L’épisode 26 devrait sortir le 14 novembre 2022. Comme il s’agit du dernier épisode de la saison 3 et pour cette raison, les fans attendent cet épisode avec impatience. Si vous attendez également la sortie de cet épisode, toute votre attente sera bientôt terminée. Nous vous recommanderons simplement à tous de marquer la date sur votre calendrier.

Où diffuser Gigantosaurus?

Si vous voulez regarder cette série animée, son réseau officiel est France is France 5 et aux États-Unis, vous pouvez la regarder sur Disney Channel. Vous pouvez également diffuser cette série sur Disney + ad pour regarder cette émission ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des acteurs

Nous allons maintenant partager la liste des acteurs de cette série.

Gigantosaurus exprimé par Vincent Tong

Rocky exprimé par Dylan Schombing

Bill exprimé par Nicholas Holmes

Minuscule exprimé par Áine Sunderland

Mazu exprimé par Nahanni Mitchell

Hegan exprimé par Heather Doerksen

Trey exprimé par Vincent Tong

Archie exprimé par Brad Swaile

Rugo exprimé par Asia Mattu

Ignace exprimé par Adam Kirschner

Ayati exprimé par Joanne Willson

Dilo exprimé par Brad Swaile

Spoiler

Voici maintenant les spoilers de l’épisode le plus attendu de cette saison.

Lorsque Mazu doit effectuer un atterrissage d’urgence sur l’île, Giganto ne la laisse pas partir. Mazu arrive au Conseil pour découvrir plusieurs dinosaures accusant Giganto d’être méchant.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 26 de la saison 3 de Gigantosaurus, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 26 de la saison 3 de Gigantosaurus, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

