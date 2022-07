Où a été tourné Pipa, le nouveau film de Netflix

Netflix

Le nouveau film de Luisana Lopilato est déjà sur Netflix et a enchanté ses téléspectateurs avec ses décors. Pour cette raison, beaucoup se demandent où a-t-il été filmé ? Tuyau? On vous dit !

©NetflixLuisana Lopilato dans Pipe

il y a quelques jours Netflix a brillé avec l’une de ses dernières sorties en juillet. Il s’agit de Tuyaule nouveau film argentin avec Luisana Lopilato. Dans ce film, l’actrice se met une nouvelle fois dans la peau de Manuela Pipa Pelari pour clore votre histoire. En effet, le long métrage fait partie d’une trilogie qui est également composée de Perte (2018) et L’intuition (2020).

Bien sûr, la vérité est que cette fois Tuyau se concentre sur un côté complètement différent et surprenant de Manuela Pelari. Avec une performance exquise de louisiane lopilato, qui montre un grand changement de personnalité du personnage, l’histoire se concentre également sur la transmission d’un message politique. Eh bien, cela fait référence à la communauté Kolla et aux injustices auxquelles elle doit faire face dans le nord de l’Argentine.

De quoi s’agit-il? Tuyau suit Manuela Pelari dix ans après avoir décidé de quitter les forces. Maintenant, l’ancienne policière, après avoir découvert qu’elle était plongée dans un monde de mensonges, vit à La Quebrada avec sa tante Alicia. Là, elle se consacre uniquement à s’occuper de son fils, un adolescent en pleine rébellion. Mais, au-delà du fait qu’elle est devenue une amoureuse de la tranquillité, sa paix est affectée lorsqu’un meurtre se produit à La Quebrada. À partir de ce moment, Manuela commence à enquêter et découvre, une fois de plus, que la politique la mène dans des endroits sombres. (Spoiler synopsis).

Sans aucun doute, c’est une intrigue captivante et controversée, surtout pour le moment politique dans lequel se trouve l’Argentine. Cependant, ce qui a retenu l’attention des téléspectateurs, tant argentins que du reste du monde, c’est la mise en scène impeccable du film. C’est parce que le film présente des paysages et fait le tour du nord du pays que beaucoup en sont venus à se demander où il a été tourné et s’il est possible de visiter ces lieux.

Et la réponse est oui! Bien, Tuyau Il a été tourné dans des lieux nationaux puisque la production a fait une tournée entre Salta et Jujuy, les deux provinces où l’on voit des paysages fascinants. Les deux endroits sont situés dans le nord de l’Argentine où, à leur tour, des communautés telles que les Kolla résident et, à plus d’une occasion, ont été touchées par des abus policiers ou des tentatives de vol de leurs terres.

