La star de The Last of Us fait l’éloge de l’adaptation de HBO et déclare qu’elle a « l’une des meilleures heures de télévision » de tous les temps

L’acteur Murray Bartlett a fait l’éloge de la prochaine adaptation HBO du jeu vidéo extrêmement populaire Le dernier d’entre nous, déclarant que la série contient « l’une des meilleures heures de télévision » de tous les temps. Bartlett, qui incarne un personnage nommé Frank dans la série, a applaudi l’approche de la propriété et son équilibre magistral entre l’action zombie et une histoire intime et humaine.





« Les scénarios avec lesquels j’ai dû travailler, un scénario en particulier est l’une des meilleures heures de télévision que j’aie jamais lues. C’est magnifique. C’est magnifiquement écrit. Il y a ces créatures zombies dedans, mais c’est tendre et c’est humain. Je Je pense que ça va être vraiment spécial. Je n’en ai encore rien vu, mais je suis vraiment fier du travail que nous avons fait et je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment merveilleux.

Parlant avec Collider, Bartlett pouvait à peine se contenir lors de la discussion Le dernier d’entre nous. L’acteur, qui est également connu pour des rôles dans les goûts de Le Lotus Blanc et Bienvenue à Chippendalesjouera un homme nommé Frank, qui sera familier aux fans du jeu, dans un rôle qui a été étoffé par rapport à son homologue pixélisé.

Bien qu’il n’ait jamais joué au jeu vidéo, Bartlett a maintenant fait ses recherches et a continué à faire l’éloge de la production et de la manière dont ils ont adapté le matériel source en une émission en direct.

« Pour autant que je sache, dans mes recherches, parce que j’ai plongé profondément dans ce qu’est le jeu, c’est incroyablement cinématographique. Les personnages sont vraiment fantastiques. C’est une histoire incroyable et compliquée avec des thèmes vraiment profonds. C’est un incroyable création. Ils ont vraiment magnifiquement adapté tous ces éléments dans ce spectacle. C’est une équipe incroyable. Une partie de l’équipe a créé Tchernobyl, qui est une autre pièce de télévision incroyable. Il y a un casting incroyable. Ils ont mis beaucoup d’amour et ressources derrière. Je pense que ça va être un spectacle fantastique.





Le dernier d’entre nous Fera ses débuts sur HBO en janvier

Le dernier d’entre nous suivra Joel (Pedro Pascal), un survivant endurci et passeur chargé d’escorter l’adolescente Ellie (Bella Ramsey) à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Écrit par Craig Mazin et Neil Druckmann, avec une musique composée par l’homme derrière la partition du jeu vidéo, Gustavo Santaolalla, la première saison de The Last of Us sera composée de neuf épisodes.

Le dernier d’entre nous est une production conjointe de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint et Word Games et met en vedette Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nick Offerman, Murray Bartlett, Storm Reid, Nico Parker , et Jeffrey Pierce, entre autres.

La date de sortie de la première saison de Le dernier d’entre nous a maintenant été révélé, la série devant débuter le 15 janvier 2023. Le dernier d’entre nous sera diffusé sur HBO aux États-Unis et sera disponible en streaming en résolution 4K sur HBO Max.