La surprenante transformation physique de Peter Lanzani de son enfance aux Oscars 2023

Peter Lanzani a remarquablement grandi dans sa carrière d’acteur depuis son enfance et c’est pourquoi nous allons vous montrer ici sa transformation au fil des ans.

©GettyLe changement physique surprenant de Peter Lanzani de son enfance aux Oscars 2023.

Argentine, 1985 C’est le film qui a représenté l’Amérique latine lors de la récente édition des Oscars, où il a concouru et perdu dans la catégorie Meilleur film international. Au casting on retrouve Pierre Lanzani dans le rôle de Luis Moreno Ocampo, qui, avec Luis Strassera, a conduit les responsables de la dernière dictature civilo-militaire du pays à un procès au cours duquel ils ont été condamnés. L’acteur de 32 ans est reconnu par le public depuis ses débuts et nous reviendrons sur sa transformation ci-dessous.

Juan Pedro, comme son nom l’indique, est né le 24 août 1990 à Belgrano, Buenos Aires, où il a fréquenté l’externat de Belgrano et l’Institut de l’Annonciation de Marie. Il pratique le rugby depuis son enfance et fait partie de l’Association des anciens, mais décide d’abandonner le sport pour ses activités artistiques. Il a commencé comme mannequin à l’âge de quinze ans pour la ligne Mimo & Co. et a ensuite été convoqué par Cris Morena pour le feuilleton pour enfants Chiquititas sans fin de 2006, où il a joué « Tábano ».

En 2007, l’un de ses rôles les plus mémorables lui revient : Thiago Bedoya Agüero dans le feuilleton jeunesse Presque des anges, également produit par Cris Morena. Ce programme a été diffusé sur l’écran Telefé jusqu’en 2010, avec un total de quatre saisons, et a également eu des présentations dans les salles et a fait ses débuts en tant que chanteur en réalisant plusieurs albums qui ont lancé les protagonistes de la fiction à la gloire.

Au fil du temps, il a reçu des rôles plus intéressants qui ont enrichi son curriculum vitae, comme la comédie Quand tu me souris où il a joué Germán O’Toole. Eliseo Lacroix était aussi dans Le propriétaire, une émission mettant en vedette Mirtha Legrand. En 2013 et 2014, il a joué Noah García Iturbe dans un autre spectacle de Cris Morena : Aliados, qui a également eu des saisons théâtrales et des albums studio.

Ses débuts au cinéma ont eu lieu en 2015 dans le film Le clan de Pablo Trapero, basé sur les crimes commis par la famille Puccio. Il y incarne Alejandro Puccio, fils d’Arquímedes, l’esprit derrière les crimes du gang dans les années 80. L’année suivante, il dirige le feuilleton La lionne avec le rôle de Brian Miller Liberman.

En 2017, c’était Nelson Segovia dans une autre des fictions argentines les plus acclamées de ces dernières années : Un coq pour Esculape. La production de Telefé et TNT a été un nouveau tournant dans sa carrière, pour laquelle il a ensuite été convoqué pour être Miguel Prieto dans le long métrage L’angeréalisé par Luis Ortega, basé sur l’histoire vraie du tueur en série Carlos Robledo Puch.

En 2019, il a joué dans le film 4×4 de Mariano Cohn, mais son succès personnel se poursuivra en 2021 avec la série Le Royaume du service de streaming Netflix. Là, il a joué Tadeo Vázquez Peña, un jeune évangéliste, et il est sur le point de revenir sur la plateforme avec sa deuxième saison le 22 mars. Jorge Cyterszpiller était également dans Maradona, rêve béni d’Amazon Prime Video et le rôle qui l’a fait parcourir le monde était celui de Luis Moreno Ocampo dans Argentine, 1985.

