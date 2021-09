La romance est-elle dans les cartes pour Benson et Stabler ? Chris Meloni dit …

Avant le 1er avril, il semblait impossible qu’Elliot Stabler revienne un jour dans l’univers « SVU », et il l’a fait. Avant cette année, il semblait impossible qu’il y ait jamais un monde dans lequel Elliot Stabler se retrouverait avec Olivia Benson – mais nous y sommes – en train de parler de la possibilité que la plus longue combustion lente de la télévision s’enflamme réellement.

OK, nous ne savons pas ce qui se passera finalement entre Olivia Benson de Mariska Hargitay et Elliot Stabler de Christopher Meloni, mais Meloni a eu une réponse intéressante lorsqu’on lui a demandé lors de la tournée de presse d’été 2021 de NBCUniversal sur les fans qui ont toujours voulu voir une romance entre le Capitaine « SVU » et détective « Crime organisé ».

« L’espoir est éternel. Je veux dire, pourquoi pas ? Je pense que ça va être un effort de collaboration entre ces showrunners pour ‘SVU’ et ‘OC’, et je crois qu’avec Mariska et moi, pour comprendre tout ça », a-t-il déclaré. mentionné.

« C’est une relation compliquée », a-t-il poursuivi. « Alors, nous verrons. »

Benson et Stabler ont partagé un moment de calme après avoir interrogé un suspect lié au meurtre de son frère lors d’un épisode de la première saison de « OC ». Les deux ont encore beaucoup à rattraper après 10 ans d’écart. Virginie Sherwood / NBC

Les fans se souviendront que beaucoup de choses se sont passées entre Benson et Stabler dans la saison 22 de « SVU » et la première saison de « Organized Crime » – de Benson étant son premier appel, et câlin, après la mort de sa femme à une déclaration de « Je t’aime » pendant une intervention. Oh, et qui pourrait oublier le regard persistant que les deux ont partagé au mariage du détective Fin Tutuola lorsque Benson a raconté à Stabler comment Fin avait rencontré sa fiancée – elle était sa première partenaire. Semble familier?

Cette saison, cependant, le duo pourrait commencer à passer plus de temps à part, car Stabler devra s’infiltrer.

« Nous avons maintenant Elliot sous couverture, et je pense que Benson reconnaît certains signes révélateurs qu’il pourrait avoir besoin de parler aux gens, ou peut-être que ce n’est pas l’endroit le plus sain pour lui en ce moment », a déclaré Meloni. « Cela met à rude épreuve la façon dont Benson et Stabler s’engagent.

« Mais aussi les scénaristes des deux séries l’ont écrit de telle manière que nos vies se chevauchent et se croisent. Donc, nous nous engageons, je suppose, d’un point de vue plus professionnel pour quelques émissions et un peu du côté personnel. «

Quoi. dans le. lettre. ?! Virginie Sherwood / NBC

L’un des moments les plus personnels partagés par Stabler et Benson peu de temps après son retour s’est produit lorsqu’il a remis une lettre à son ancien partenaire, ce qui a conduit à une campagne en ligne non officielle de fans demandant semaine après semaine : « Qu’y a-t-il dans la lettre ? »

Interrogé lors d’une conversation dimanche avec Michael Ausiello de TVLine, Meloni a confirmé que la lettre serait adressée cette saison.

« Je pense que vous allez vous mettre le feu à la tête quand cela arrivera », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il va y avoir une émeute. Je n’aime pas les émeutes.

Les fans peuvent, en partie, être particulièrement curieux du contenu de la lettre car elle peut offrir un indice sur la raison pour laquelle le personnage de Stabler est parti si brusquement à la fin de la saison 12 de « SVU ». Hors écran, cela se résumait à l’échec des négociations contractuelles entre Meloni et la série.

« Je pense qu’il y a eu une fin très insatisfaisante à la saga Benson-Stabler, ou voyage, un peu abrupte pour les fans », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de lundi.

« Je pense qu’il y a toujours eu ces sentiments, ces fondements de sentiments, auxquels on n’a jamais répondu », a-t-il ajouté.

Une partie de ce qui rend la dynamique Benson-Stabler si excitante est la chimie entre Hargitay et Meloni, qui a attribué le lien unique que les deux partagent après tant d’années à travailler ensemble et à se connaître.

« Je n’ai cette relation avec aucun autre acteur marchant sur Terre parce que je n’ai jamais travaillé avec qui que ce soit aussi longtemps qu’avec Mariska », a-t-il déclaré.

C’est une travailleuse acharnée. J’ai aidé pendant les 12 premières années, mais elle a gardé le train « SVU » pendant 23 ans maintenant. Chris Meloni sur Mariska Hargitay

Il a poursuivi, affirmant que son retour « revenait sur une chose qui … était restée inachevée ».

Alors que son personnage est revenu sous « une dynamique complètement différente », faisant face à la mort de sa femme, il a déclaré qu’il travaillait à nouveau avec Hargitay: « La pierre angulaire de tout était un jeu, un humour que nous avons toujours les uns avec les autres, et une camaraderie – une camaraderie aimante. »

Les détectives à leurs débuts. Jessica Burstein / NBC

Il a déclaré à l’époque où les deux hommes ont commencé à travailler ensemble à la fin des années 90, que la plupart des défis étaient dus « aux deux fortes personnalités trouvant les pas de danse de l’autre ».

« Je dirais que nous avons trouvé ces pas de danse 80% du temps, et 20% du temps non », a-t-il déclaré.

« C’est là, je ne sais pas, il se passe juste des choses et ça peut être des choses créatives merveilleuses et ça peut être des choses difficiles et c’est juste des choses. Parce qu’à la fin de la journée, je pense que nous nous voyons et nous connaissons à nos cœurs, et ce sera l’amour, l’honneur et le respect des dons de chacun. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres. Nous avons littéralement grandi ensemble. «

Mariska Hargitay et Christopher Meloni sur le tournage de « Law and Order: SVU » en janvier 2021. José Perez / GC Images

Il a ajouté que lui et Hargitay ont « toujours eu à cœur les meilleurs intérêts de l’autre ».

« Elle est ce qu’elle met là-bas », a-t-il déclaré. « Elle est ouverte, honnête, digne de confiance et une boule de lumière. Elle dégage une bonté, une chaleur et une inclusion – juste une merveilleuse énergie à côtoyer.

« C’est une travailleuse acharnée. J’ai aidé pendant les 12 premières années, mais elle a gardé le train ‘SVU’ en marche depuis 23 ans maintenant. Elle se consacre à ce qu’elle fait, elle marche la marche. Un bon œuf. «

« Law & Order: SVU » revient le 23 septembre avec une première de deux heures, suivie de la première de « Law & Order: Organized Crime » à 22 h HE sur NBC.