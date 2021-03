Ginny And Georgia: L’arrangement le plus récent de Netflix sur une précédente jeune mère et ses deux enfants.

Ginny et Georgia sont contrastées avec Gilmore Girls, mais le spectacle est beaucoup plus obscur, et il a des minutes mère et fille moins chaudes et moelleuses. C’est un rêve qui montre une mère et une fille tentant d’explorer leur vie, que cela implique ou non des choix chaotiques et dangereux.

En supposant que vous soyez arrivé à la finale de la saison 1 de Ginny et de Géorgie, vous avez probablement une tonne de demandes concernant une potentielle saison de Ginny et de Géorgie 2. Ginny et la Géorgie ne semblent actuellement pas être rétablies ou abandonnées par Netflix, mais c’est le cas. par tous les comptes se sont bien comportés pour une saison 2, et chacun des cliffhangers a incontestablement laissé de la place pour une autre saison.

Vers la fin de la saison 1 de Ginny et de Géorgie, Ginny (Antonia Gentry) a découvert que la Géorgie (Brianne Howey) avait assassiné Kenny. Étant son jeune idiot ordinaire, Ginny choisit d’agir plutôt que de soupçonner.

Elle prend le croiseur de Marcus (Felix Mallard), emballe toutes ses affaires et celle d’Austin, et prévoit de simplement courir avec l’objectif que la Géorgie ne puisse jamais les obtenir. Dans le cas où Austin et Ginny découvriraient comment supporter Ginny conduisant une bicyclette endommagée, je ne pense pas qu’ils devraient être excessivement longs.

Au maximum, je dirais qu’ils en font deux scènes avant que Georgia ne les découvre. Georgia s’est montrée intelligente et exceptionnellement astucieuse, incontestablement plus intelligente et plus astucieuse sur la route que Ginny.

Paul (Scott Porter) a pris la décision ferme de proposer à la Géorgie et elle a dit oui. Il a également découvert qu’il pourrait être aussi un complice très remarquable que la Géorgie. Paul peut commencer à montrer une plus grande part de ce côté et montrer à la Géorgie qu’il n’est peut-être pas la meilleure personne à épouser.

Je peux les voir être des équivalents plus sournois et ajouter une meilleure dynamique temporelle. Je pense que je vais entrer en conflit avec les hypothèses et dire vraiment que Georgia et Paul concluent un mariage avant la fin de la saison 2.

En tout cas, je serais étonné que Paul ne finisse pas aussi mort, mais cette fois, la Géorgie ne l’a pas fait, mais tout le monde pense qu’elle l’a fait. Je ne serais pas étonné si Ginny et Georgia Saison 3 devenait le secret de qui a tué Paul. Nous avons découvert à côté du père d’Austin, cependant, nous savons qu’il est en prison depuis que la Géorgie l’a mis en place.

Actuellement, Ginny lui a envoyé des lettres d’Austin. Georgia semblait inquiète à ce sujet, donc j’ai tendance à se présenter à Ginny et Georgia Saison 2, et il ne sera même pas aussi aimable et enchanteur que Sion.

Comme Luke (Scott Patterson) et Lorelei (Lauren Graham), j’espère que Joe et Georgia sont des finales. Ce sera un processus graduel, mais enfin, ils finiront ensemble. Je ne pense pas que cela se produira encore dans la saison 2, je pense que nous allons commencer à voir un certain mouvement dans leur relation cette saison.

Néanmoins, je pense qu’elle sera indépendamment centrée sur le mariage de Paul avec quelques interruptions de Sion dans Ginny et Georgia Saison 2, cependant, Joe sera la personne douce qui finira par gagner son cœur.

Qu’est-ce qui arrive à Ginny et à ses amis maintenant que tout est sorti sur Marcus et elle?

Je suppose que les compagnons découvriront un chemin pour revenir les uns vers les autres. Maxine se révélera plus stable de Marcus et Ginny, Hunter et Abby excuseront enfin Ginny. Je ne m’attends pas à ce que la course des compagnons dure trop longtemps. La dramatisation du secondaire, tout bien considéré, peut aller jusqu’à maintenant. Je m’attends également à ce que Maxine et Marcus finissent par être associés à la tentative de Ginny de s’éloigner de la Géorgie.

Marcus a dit à tous les compagnons de Ginny que leur connexion ne signifiait rien. Il garantit qu’il vient de le dire puisque tout le monde se battait. Il lui a révélé plus tard qu’il l’adorait. Ginny était sur le point de partir, donc elle n’était en quelque sorte pas disposée à lui pardonner.

Je pense que Ginny et Georgia Saison 2 rendra les fans de Marcus et Ginny optimistes… pour un morceau. Je prévois que Ginny et Marcus verront quelqu’un, en tout cas, quelques scènes de Ginny et Georgia Saison 2, cependant, à long terme; ils auront en fait des problèmes de confiance et se sépareront.

Je ne sais pas si Marcus est la fin de partie de Ginny, mais plutôt si l’arrangement continue plusieurs ou deux saisons, je prévois qu’ils devraient faire partie de ces couples télévisés qui sont ici et là tout l’arrangement. Les adolescents de Wellsburg ont une tonne de dramatisation en cours qui n’a pas été réglée par la finale de la saison 1 de Ginny et de Géorgie.

Nous avons vu qu’Abby a une perception de soi et un problème alimentaire potentiel, un problème mais aucun de ses compagnons ne l’a encore trouvé. De plus, la séparation de ses parents l’a beaucoup influencée. Je pense que la saison 2 plongera davantage dans les problèmes d’Abby et qu’elle trouvera idéalement un soutien pour eux.

L’enquêteur privé Gabriel (Alex Mallari Jr.), surnommé Justin, a révélé à Ginny ses doutes sur son assassinat de Kenny. À ce moment-là, Georgia lui a essentiellement admis qu’elle avait dissipé les restes de Kenny (et toutes ses preuves) avec son émission de pétards. Néanmoins, lors de la finale de la saison 1 de Ginny et de Géorgie, Gabriel a reçu un appel de quelqu’un qui faisait référence à la disparition de la première épouse de Géorgie.

