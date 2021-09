Aimee Lou Wood de Sex Education dit au revoir à Aimee Gibbs | 45secondes.fr se réunit

in







Éducation sexuelle La star Aimee Lou Wood a expliqué ce qu’elle ressentirait lorsqu’elle finirait par dire au revoir à son personnage bien-aimé de Netflix, Aimee Gibbs.

Bien que des plans soient en préparation pour la saison 4 et qu’Aimee devrait revenir, elle a réfléchi à son rôle et à ce que ce sera de ne pas jouer le personnage emblématique qui a fait d’elle une actrice de renommée internationale (et primée).

Lors de son entretien avec 45secondes.fr, Aimee a déclaré: « Cela me rend vraiment triste de penser que je vais dire au revoir à Aimee. »

Elle a ajouté : « Je regardais le Amis réunion l’autre semaine et je sanglotais, et je pense que je sanglotais parce que j’aimais Friends quand j’étais plus jeune, mais aussi parce que j’ai vu beaucoup d’entre nous, mes acteurs, là-dedans. »

« J’ai l’impression d’avoir tellement grandi avec elle, et je ne veux pas encore la quitter. Je ne suis pas prêt à [go] pourtant, définitivement. Mais il viendra un moment où j’aurai 52 ans et il est peut-être temps d’arrêter de jouer à Aimee Gibbs maintenant. »

Sex Education Aimee Lou Wood peint un autoportrait. Image : 45secondes.fr

Ailleurs dans l’interview, Aimee prédit ce que Aimee Gibbs fera à l’avenir, notamment diriger un grand empire de boulangerie et avoir une très grande couvée d’enfants « comme les Von Trapp ».

Aimee a également parlé des pressions liées au fait de participer à une émission aussi réussie que Éducation sexuelle, et pourquoi elle pense que « l’anonymat est sous-estimé ».

Regardez Aimee discuter de tout cela tout en peignant un autoportrait en appuyant sur play sur la vidéo en haut de cette page. Rendez-vous ensuite sur la chaîne YouTube 45secondes.fr pour regarder plus de contenu avec le casting de Éducation sexuelle.

