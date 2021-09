Le film Legion of Doom de DC va unir le Joker de Jared Leto et Lex Luthor de Jesse Eisenberg ?

Il peut être difficile de dire exactement où Warner Bros. prévoit d’emmener l’univers étendu de DC d’un jour à l’autre. Après avoir tout mis dans le panier de Zack Snyder, pour ensuite le reprendre, seulement pour qu’il revienne faire ce qu’il allait faire en premier lieu, puis repartir. Nous avons maintenant le prochain Le flash, qui met en vedette Erza Miller en tête et verra également le retour de Batman de Ben Affleck, ainsi que de l’ancien Batman Michael Keaton, alors nous avons des suites d’histoire pour Wonder Woman et Aquaman, mais nous avons aussi des offres décousues comme La brigade suicide assis au milieu de tout ça. Selon un nouveau rapport de Robot flippant géant, Warner Bros. est maintenant en pourparlers pour ramener Lex Luther de Jesse Eisenberg et le jumeler avec le Joker de Jared Leto.

C’est loin de toute confirmation qu’une telle équipe sera vue à l’écran, en particulier avec Leto qui semble maintenant se diriger vers le territoire de Marvel avec le prochain film de vampire. Morbius, qui lui-même pourrait conduire à un rôle plus prolifique au sein de L’univers Spiderman de Sony. Cependant, la nouvelle fait suite à une autre rumeur selon laquelle Warner Bros serait au milieu du développement très précoce d’un film de Legion of Doom, et si tel est le cas, alors voir le retour de leur plus récent Lex Luthor pourrait être la logique prochaine étape pour que cela devienne une réalité.

Bien que les détails puissent s’avérer complètement séparés et sans aucun lien, cela semble être une très grande coïncidence si Warner Bros. parle à Jesse Eisenberg sur un projet non divulgué qui mettrait également en vedette Leto’s Joker, et un Légion du Destin film en même temps s’ils ne sont pas identiques. Alors que Zack Snyder s’est peut-être maintenant éloigné de DC, il existe des connexions dans la coupe du réalisateur de Ligue des justiciers qui voit Lex Luthor et Deathstroke discuter de leur désir de voir la mort de Batman, et bien sûr nous avons aussi cette apparence par Jared Leto comme Joker. Alors, cela pourrait-il être la façon dont Warner Bros. a décidé de se diversifier du Snyder’s Ligue des justiciers sans qu’il s’agisse de la Justice League ?

Ben Affleck a apparemment joué le chevalier noir pour la dernière fois avec son rôle, qui est maintenant réputé être assez petit, dans Le flash, avec Robert Pattinson reprenant la cape et le capuchon en Le Batman, mais avec d’autres sources affirmant également que Leto ne veut reprendre son rôle que si Affleck est ramené en tant que Batman, cela signifie-t-il qu’il y a de la place pour deux Batman dans le monde en même temps ? Eh bien si Le flash peut le faire, alors pourquoi pas? Il y a beaucoup de balles en l’air en ce moment avec l’univers étendu de DC, il est donc stupide d’exclure quoi que ce soit pour le moment.

Nous savons avec certitude que Ben Affleck reprendra son rôle de Batman dans Le flash quand il arrivera dans les salles en novembre 2022. Cette nouvelle provient de Giant Freakin Robot.

