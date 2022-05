Knives Out 2: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Avertissement de spoiler : À couteaux tirés (2019)

Avec un casting de stars, un mystère de meurtre vraiment captivant et des commentaires sociaux mélangés à des dialogues hilarants et des gags visuels, Rian Johnson’s Couteaux sortis est devenu un succès critique et commercial dès sa sortie en 2019. Il n’est donc pas étonnant qu’une suite, Couteaux sortis 2a finalement été mis au point pour le développement.

Suite au succès du premier Couteaux sortis, Netflix a acheté les droits de la franchise cinématographique pour la somme impressionnante de 450 millions de dollars. Pour le réalisateur Rian Johnson, Couteaux sortis était un projet passionné réalisé avec un budget de 40 millions de dollars, une fourchette de prix modeste par rapport à d’autres films (par exemple, la contribution de Johnson au Guerres des étoiles franchise a été réalisée avec un budget de 200 à 317 millions de dollars). Apparemment, il a toujours voulu transformer le style classique des mystères du meurtre en une franchise, afin que nous puissions nous attendre à beaucoup plus d’aventures de Benoit Blanc (Daniel Craig).

Dans une déclaration à The Digital Fix en octobre 2021, Couteaux sortis la star Daniel Craig a déclaré :

« Nous venons de terminer [Knives Out 2], il y a littéralement des semaines. Ils viennent de terminer en Serbie. Oserais-je dire que c’est mieux ? On verra. Je ne veux pas tenter le destin », a déclaré Craig. « C’est différent, et c’est ce qui est incroyable. C’est encore un mystère Benoit Blanc, mais c’est très différent. Je suis très excité à ce sujet.

Prévu pour sortir dans les salles et sur Netflix plus tard cette année, il y a pas mal de choses sur le film que nous connaissons jusqu’à présent. Plongeons-nous !

Très peu d’informations ont été données sur l’intrigue de Couteaux sortis 2. La plupart de ce qui a été révélé pourrait être considéré comme évident, compte tenu de la familiarité avec le premier film. Le public peut s’attendre à un autre cas de polar, où le personnage de détective de Craig doit déterminer qui, parmi la distribution colorée de joueurs, a commis le crime en question. Johnson a également déclaré que la suite ne serait pas une continuation directe du premier film, l’intention d’être plutôt une histoire autonome.

Un changement intéressant à noter, cependant, est le réglage. Alors que le premier Couteaux sortis nous a emmenés dans les couloirs d’un manoir du Massachusetts rappelant un Indice conseil, la suite se déroulera sur une île en Grèce. De plus, une mise à jour de Johnson en 2021 a laissé entendre que le film pourrait également voir nos personnages à New York.

Une autre question est de savoir si la suite inclura également une forme de commentaire social et politique ou si elle tentera de faire une rupture nette avec son prédécesseur à cet égard. Plus important encore, serait-il capable de faire ce commentaire avec le même esprit intelligent que le film original ? Quelle que soit la réponse, Dave Bautista a déclaré qu’il pensait Couteaux sortis 2 s’annonce aussi bon, sinon meilleur, que le film original. Cela attend d’être vu, mais nous espérons que ce sera le cas !

Une grande partie de l’identité du premier film est liée aux Thrombeys, la famille fabuleusement riche dont la richesse et le succès peuvent être liés au romancier à succès Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Son meurtre est ce qui donne le coup d’envoi à l’intrigue du film. Ses tentatives d’enseigner à sa famille l’humilité et le travail acharné en supprimant leurs allocations, en les interdisant de sa maison d’édition ou en révélant leurs amours secrètes signifient que tout le monde sous son toit est le principal suspect de sa mort. Les acteurs représentant chaque membre de la famille jouent si bien les uns avec les autres, et c’est à la fois hilarant et satisfaisant de voir leur pouvoir et leur richesse s’effondrer face à quelque chose que seul Marta, le personnage d’Ana de Armas, semble posséder : la capacité d’être une personne vraiment bonne. .





Naturellement, les Thrombeys ne reviendront pas à cette suite, et Ana de Armas non plus. À leur place, nous avons un autre casting composé de Dave Bautista, Edward Norton, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Janelle Monáe, Jessica Henwick et Ethan Hawke. Et bien sûr, Daniel Craig reviendra dans le rôle du célèbre détective Benoit Blanc, un personnage qui est rapidement devenu l’un de ses rôles les plus emblématiques. On ne sait pas comment ces personnages se connecteront les uns aux autres.

Alors que le nom d’un acteur peut être ce qui motive les ventes de billets, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le succès d’un film dans les coulisses. Bien que la plupart des premiers Couteaux sortisLe casting de ne revient pas, les acteurs clés de la présentation du film le sont. Cela inclut le compositeur de partitions Nathan Johnson, le directeur de la photographie Steve Yedlin – qui a travaillé avec Rian Johnson sur tous ses projets cinématographiques – et le monteur Bob Ducsay.





Pour les médias tels que les films et les émissions de télévision, la qualité dépend souvent des choix d’un directeur de la photographie ou d’un éditeur et des sensations procurées par une partition musicale. Les cinéphiles n’ont certainement pas besoin d’un diplôme en cinéma ou d’un intérêt particulier pour la réalisation de films pour pouvoir dire quand quelque chose à propos de la partition, du montage ou des prises de vue d’un film semble hors de propos. Dans cet esprit, il est bon de savoir que les personnes qui ont compris et contribué à développer l’atmosphère du premier Couteaux sortis reviennent pour s’assurer que la même qualité continue dans sa suite.





Le plus proche que nous ayons d’une date de sortie pour Couteaux sortis 2 est fin 2022, car Netflix n’a pas donné de dates précises. Cela pourrait être attribué à la prudence en cas de besoin de retards. Espérons que nous recevrons bientôt une annonce officielle accompagnée d’une bande-annonce.









