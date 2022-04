The Crown 6 : l’exigence inhabituelle que Netflix demande pour retrouver sa Kate Middleton

Netflix

La cinquième saison de La Couronne Il est prêt à sortir, donc la production se concentre sur le sixième et maintenant ils ont besoin de leur Kate Middleton. Connaître tous les détails.

© GettyKate Middleton

Les Windsors sont à nouveau en difficulté. C’est parce que, apparemment, Pierre Morgan ne veut pas s’éloigner La Couronne encore moins pour arrêter sa production. le créateur de la série qui raconte la vie d’Elizabeth II est en train de post-produire la cinquième saison, mais pense déjà à la sixième. La nouvelle fournée d’épisodes, qui vient compléter le quatrième volet, n’est pas encore sortie, mais dans tous les cas, le temps c’est de l’argent et plus vite ils bouclent le casting, plus vite commencent les prochains tournages.

Apparemment, pour Pierre Morganalors que Netflix est chargé de préparer la première de La Couronne 5 pour novembre de cette année, il peut se concentrer sur le processus de recherche de nouveaux membres de la distribution. Il a récemment été révélé qu’ils étaient déjà intéressés à trouver les prochains princes William et Harry. Pour la sixième partie, ils ont besoin de jeunes acteurs entre 16 et 21 ans pour pouvoir capturer avec précision le stade de jeune adulte des ducs.

Cependant, la vérité est que lorsqu’il s’agit du stade de jeune adulte de petits-enfants d’Elizabeth II, leurs copines sont également incluses. Dans le cas de Harry, pour le moment, on ne sait pas s’ils montreront sa relation avec Chelsey Devy car il n’y a aucun dossier indiquant qu’ils recherchent une actrice pour la jouer. Cependant, dans le cas de William, Kate Middleton apparaîtra dans la série et cela vient d’être confirmé Le soleil.

Tel que rapporté par ledit média, La condition la plus importante pour pouvoir donner vie à la future reine d’Angleterre au moment où elle a rencontré William est que l’actrice respecte les normes de beauté britanniques. Selon le tabloïd, la duchesse de Cambridge se caractérise par ce type d’apparence, connu en Angleterre sous le nom de « English Rose Look ».. Et, comme les acteurs qui cherchent à donner vie aux ducs, l’artiste qui incarne Kate doit avoir entre 16 et 21 ans.

Il n’y a toujours pas beaucoup d’informations sur ce que sera la sixième saison, à part la recherche hâtive des personnages. Quoi qu’il en soit, compte tenu des années que jouera la cinquième saison, qui ira de 1990 à 2000, le sixième devrait se concentrer du début du nouveau millénaire à 2005. Cette hypothèse est parce que, s’il y a quelque chose qui a caractérisé La Couronne c’est la continuité historique à travers toutes les saisons.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂