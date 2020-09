Sécheurs à pompe à chaleur, sécheurs à condensation ou sécheurs d’air extrait: qu’est-ce que c’est?

Les sèche-linge sont extrêmement pratiques, surtout en hiver, mais sont considérés comme des consommateurs d’énergie. Il existe trois modèles différents: sécheur d’air extrait, sécheur à condensation et sécheur à pompe à chaleur. Et tous fonctionnent différemment et efficacement. Découvrez ici quel type de sèche-linge économise le plus d’énergie.

Qu’il s’agisse d’un séchoir à air extrait, à condensation ou à pompe à chaleur: chacun des appareils fonctionne avec de l’air chaud qui aspire l’humidité du linge. D’autre part, il existe des différences majeures dans la manière dont l’air humide et humide résultant est traité.

Sécheur d’air extrait: un classique avec un mauvais bilan énergétique

Un séchoir à air évacué évoque un linge sec et doux, mais est un véritable gourmand en énergie.

Qu’est-ce qu’un sécheur d’air extrait? En bref: la technologie de séchage la plus simple qui soit. Il souffle simplement l’air humide et chaud qui est créé pendant le processus de séchage à l’extérieur. Pour cette raison, il a besoin d’une percée murale, d’une fenêtre ouverte ou d’un puits désaffecté pour évacuer l’humidité chaude.

C’est un problème majeur avec ce type de construction. Même si les sécheurs d’air extrait sont relativement bon marché à acheter, vous payez un supplément à la fin en raison de l’augmentation des besoins de chauffage par la fenêtre ouverte ou le conduit vers l’extérieur. Stiftung Warentest déconseille donc l’achat d’un sécheur d’air extrait et n’a pas testé les appareils depuis plus de dix ans.

Sèche-linge à condensation: choix bon marché pour les séchoirs rares

Les sécheurs à condensation diffèrent par les appareils avec et sans pompe à chaleur. Les sécheurs à condensation sans pompe à chaleur aspirent l’air de l’extérieur et le réchauffent, tout comme les sécheurs d’air extrait. L’air humide et chaud n’est pas détourné vers l’extérieur, mais plutôt passé à travers un condenseur qui extrait l’eau de l’air.

L’eau s’accumule dans un réservoir intégré ou s’écoule directement dans les eaux usées via un tuyau. L’air sec est soufflé à l’extérieur, vous n’avez pas besoin d’avoir peur de la croissance de moisissures.

En attendant, les sécheurs à condensation sont tout aussi bon marché à l’achat que les sécheurs d’air d’échappement. Cependant, comme ils doivent entraîner un condenseur supplémentaire, certains appareils consomment un peu plus d’énergie, ce qu’ils économisent en partie grâce à une meilleure utilisation de l’air d’échappement. Dans tous les cas, assurez-vous de choisir un appareil de classe d’efficacité énergétique A ou supérieure.

Pour ceux qui ne sèchent que rarement, un sèche-linge à condensation sans pompe à chaleur est le plus rentable de tous les types de sèche-linge.

Économisez de l’énergie avec un sèche-linge à pompe à chaleur

Les sécheurs à condensation avec pompes à chaleur, souvent simplement appelés sécheurs à pompe à chaleur, sont les seuls véritables économiseurs d’énergie parmi les sécheurs. Vous obtenez la classe d’efficacité énergétique la plus économique A +++.

L’air sec n’est pas évacué à l’extérieur ici, mais chauffé à nouveau et réutilisé. Un circuit de chauffage et de refroidissement sophistiqué rend cela possible. L’électricité nécessaire avec les sécheurs à condensation conventionnels pour aspirer à plusieurs reprises l’air de l’extérieur est ainsi économisée. Selon Stiftung Warentest, un sèche-linge à pompe à chaleur n’utilise qu’environ un quart à la moitié de l’électricité dont un sèche-linge à condensation sans pompe à chaleur a besoin.

Cependant, comme les sécheuses à pompe à chaleur ont un prix d’achat plus élevé, les économies d’électricité ne valent que si elles sont utilisées fréquemment. Ils sont également un peu plus bruyants que les autres modèles de sèche-linge et donc moins adaptés aux petits appartements.

Résumé