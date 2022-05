La carte Yu-Gi-Oh classique est enfin interdite après 17 ans

Si vous avez plus de 25 ans, il y a de fortes chances que vous ayez vu ce jeu être à l’avant-garde de la cour d’école, avec « Blue Eyes White Dragon » étant la carte des rêves.

Eh bien, le mardi 17 mai, Konami a décidé de mettre à jour sa liste de cartes interdites et limitées et ce qui est arrivé était la très convoitée carte Change of Heart, qui est désormais éligible pour jouer avec le jeu de cartes officiel.