Knives Out 2 fait que Dave Bautista se sent terrifié et vraiment nerveux

La première Couteaux sortis se vantait d’un ensemble stellaire composé d’un who’s who de diverses légendes hollywoodiennes, beaucoup se demandant comment la suite à venir pourrait y correspondre. Eh bien, l’ensemble de Couteaux sortis 2 s’annonce déjà bien, avec la nouvelle recrue Dave Bautista qui a récemment admis se sentir nerveux à l’idée d’ajouter son nom à un projet avec une liste de distribution de qualité.

« C’est terrifiant. Je suis nerveux à ce sujet. Je suis vraiment nerveux. C’est une de ces choses où la pression est maintenant exercée, parce que les gens attendent des choses de vous. Je veux livrer. Je suis fier de cela. Je » Je suis un joueur de jeu. Je veux lancer une passe de touché. Je sais que le scénario est brillant, je sais que le réalisateur est brillant, et je sais que tout le monde va jouer – évidemment Daniel [Craig] est là, il est brillant, et je crois qu’Ed Norton a également été choisi. Donc les noms vont devenir de plus en plus grands et meilleurs, et pour moi, je ne peux pas sortir de ma tête que – il y aura toujours une partie de moi qui a l’impression d’être nouveau dans ce domaine et je suis toujours apprendre, et je veux être capable de me débrouiller. «

« Il y a donc un petit facteur d’intimidation, parce que tous ces acteurs et réalisateurs sont juste accomplis, chevronnés et primés. Mais en fin de compte, c’est ainsi que j’évalue ma carrière, les gens avec qui je travaille. . Les projets sur lesquels je suis, les réalisateurs avec lesquels je travaille. Je sais donc que le fait d’être annoncé dans le cadre de ce casting est une énorme déclaration, car le premier film a été écrasé.

Jusqu’à présent, Dave Bautista sera en effet rejoint par le nominé aux Oscars Edward Norton, ainsi que Figures cachées la star Janelle Monáe, dont l’implication a été récemment annoncée. Nul doute que tous les trois tomberont sous la suspicion du détective privé de haut niveau de Daniel Craig, Benoit Blanc.

Si quelqu’un de la stature de Dave Bautista peut être intimidé par le Couteaux sortis 2 jeté, alors il doit être extrêmement impressionnant, ce qui, il s’avère, est quelque chose qui a donné le gardiens de la Galaxie star un sentiment de validation. Bautista a exprimé son désir d’être considéré d’abord comme un acteur plutôt que comme un lutteur devenu acteur, et son inclusion dans Couteaux sortis 2 signifie qu’il est sur la bonne voie.

« Comme tu l’as dit, le casting était un who’s who, et j’aime participer à cette conversation, mec. C’est juste une validation. C’est pourquoi j’étais dans ça. J’aspire toujours à être un grand acteur, et je ne sais pas si Je peux y arriver à moins que j’obtienne ces rôles qui m’obligent à être un grand acteur. Donc, encore une fois, je suis juste en train de gravir les échelons, mais c’est très valorisant d’obtenir un rôle comme celui-ci dans un film comme celui-ci. «

Prêt à être à nouveau écrit et réalisé par Rian Johnson, Couteaux sortis 2 est mieux considéré comme les aventures continues du détective privé de renommée mondiale de Daniel Craig, Benoit Blanc. « J’écris en fait un autre Knives Out. Cela a été un tel fou, parce que je me suis assis sur l’idée du premier pendant 10 ans. Et avec celui-ci, je commence par une page blanche », a déclaré Johnson du projet l’année dernière. « Ce n’est pas vraiment une suite de Knives Out. J’ai besoin de trouver un titre pour que je puisse arrêter de l’appeler The Knives Out Sequel parce que c’est juste Daniel Craig dans le même rôle de détective avec un casting totalement nouveau. »

Couteaux sortis 2 n’a pas encore de date de sortie mais sera distribué par Netflix. Cela nous vient de Slash Film.

Sujets: Knives Out 2, Knives Out, Netflix, Streaming