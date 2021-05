Un streamer expulse Louis Theroux de sa maison à la mi-interview sur les affirmations nazies

BeardsonBeardly allègue qu’il a expulsé Louis Theroux et son équipe de chez lui à mi-entretien pour un documentaire.

Le streamer en ligne a accepté de s’asseoir avec le célèbre documentariste pour une conversation et les choses ont empiré lorsque Theroux aurait demandé s’il était associé au nazisme.

Selon le streamer, Theroux a évoqué les liens présumés de la personne interrogée avec la première conférence annuelle d’action politique de l’Amérique et son fondateur Nick Fuentes.

Le streamer dit qu’il a immédiatement rejeté l’idée qu’il était nazi de quelque manière que ce soit et qu’il n’était pas lié idéologiquement à Fuentes et à ses opinions d’extrême droite.

Theroux aurait ensuite montré à Beardson une photo de lui faisant un salut lors d’un événement et insinué qu’il s’agissait d’un salut nazi. Le streamer a également rejeté cette association et a plutôt déclaré qu’il s’agissait d’un « salut militaire américain ».

Les tensions ont finalement atteint le point de rupture et BeardsonBeardly a demandé à Theroux et à son équipe de quitter sa maison.

Au cours de sa diffusion en direct, le documentariste a appelé à plusieurs reprises pour demander s’ils pouvaient reprendre l’interview et Beardson a déclaré qu’il ne le ferait que s’il recevait des excuses. Louis aurait offert un « désolé que vous ayez été offensé » et Beardson lui a dit de « f ** k off ».